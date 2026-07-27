Священник объяснил отношение РПЦ к кремации: почему церковь не одобряет этот способ погребения

Священник Алексей Плохов рассказал, почему Русская православная церковь не одобряет кремацию, и объяснил, можно ли молиться за кремированных усопших. Об этом пишет ИА Кулик.

РПЦ сохраняет отрицательное отношение к кремации

Председатель миссионерского отдела Курганской епархии священник Алексей Плохов напомнил, что Русская православная церковь не поддерживает кремацию как традиционный способ погребения. По его словам, официальная позиция закреплена в документе «О христианском погребении усопших», принятом в 2015 году.

Священник пояснил, что в православной традиции тело человека рассматривается как святыня, созданная Богом, поэтому предпочтительным считается погребение в земле.

Почему церковь выступает против сожжения тела

По словам Алексея Плохова, кремация исторически характерна для культур, где тело воспринимается лишь как временная оболочка. В христианском учении, напротив, тело имеет особое значение и связано с верой в всеобщее воскресение.

Он отметил, что именно этим объясняется негативное отношение церкви к практике кремации.

За кремированных усопших можно молиться

Священник подчеркнул, что если кремация произошла по незнанию или из-за жизненных обстоятельств, это не лишает родственников возможности молиться за умершего. Также допускается совершение отпевания, поскольку оно выражает любовь, уважение и духовную заботу об усопшем.

Кроме того, Алексей Плохов заявил, что священнослужители не вправе запрещать молитвы за кремированных людей. По его словам, христианам следует молиться за своих близких независимо от способа их погребения.