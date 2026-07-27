Долго засыпают, часто просыпаются: 35% москвичей и жителей Подмосковья жалуются на бессонницу

Полноценный отдых ночью — одна из основ хорошего самочувствия, однако множество жителей столичного региона регулярно сталкиваются с трудностями, мешающими нормально высыпаться. Результаты опроса, проведенного специалистами «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» среди 10 тыс. граждан России, показывают: более 35% жителей Москвы и Московской области уже прибегают к помощи специальных товаров для повышения качества сна. Ключевым требованием при их выборе остается результативность, сообщил REGIONS.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются опрошенные, — это долгий процесс засыпания (35%), частые пробуждения среди ночи (32%) и некомфортная температура в помещении (26%). Почти каждый пятый жалуется на шум (21%) или испытывает постоянную усталость после пробуждения (18%).

Чтобы справиться с этими неудобствами, жители региона все чаще присматриваются к специализированной продукции. Порядка 20% респондентов уже регулярно используют такие вещи, 24% делают это эпизодически, а еще 20% планируют приобрести их в обозримом будущем.

Популярность данной категории подтверждается и данными продаж. За второй квартал текущего года реализация постельного белья и наматрасников увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пледов и покрывал — на 20%, а подушек и одеял — на 14%.

Главный критерий, которым руководствуются покупатели, — практическая польза: это отметили 49% респондентов. Также в топ-5 факторов вошли цена (39%), ортопедические свойства (34%), экологичность материалов (29%). Кроме того, 22% ориентируются на мнение других пользователей, а 20% учитывают профессиональные советы врачей.

По оценкам, среднестатистический житель столичного региона планирует потратить в ближайший год около ₽15 953 на подобные цели.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Что касается способов информирования, реклама в интернете играет определенную роль при выборе товаров для сна для 78% участников. Для 14% она стала решающей, 35% учитывают ее в комплексе с другими характеристиками, еще 29% замечают лишь иногда. Чаще всего рекламные объявления попадаются жителям на интернет-площадках (45%), реже — в поисковых системах (28%) и по телевизору (21%).

Чаще всего респонденты жалуются на долгое засыпание — эту проблему отметили 35% опрошенных. Еще 32% сталкиваются с частыми пробуждениями в течение ночи, а 26% испытывают дискомфорт из-за неподходящей температуры в спальне. Шум мешает высыпаться 21% жителей столичного региона, а чувство разбитости после пробуждения беспокоит 18% респондентов.

Для борьбы с этими проблемами жители Москвы и Подмосковья все чаще обращаются к специализированным товарам. Регулярно используют такую продукцию 20% опрошенных, еще 24% делают это время от времени, а каждый пятый (20%) планирует приобрести подобные вещи в ближайшее время.

Интерес к теме подтверждается и статистикой продаж на платформе. Во втором квартале 2026 года продажи постельного белья и наматрасников выросли на 33% в годовом выражении, пледов и покрывал — на 20%, а одеял и подушек — на 14%.

«Среди товаров для улучшения качества сна самыми популярными у респондентов стали подушки (43%), постельное белье (33%) и матрасы (26%). Также в топ покупок вошли одеяла, в том числе утяжеленные (22%), и увлажнители и очистители воздуха (21%). Кроме того, жители Москвы и региона проявляют интерес к аксессуарам и гаджетам для сна, включая маски, беруши и умные устройства», — прокомментировал руководитель категории «Мебель и интерьер» в «Авито» Никита Ткачев.

При выборе товаров для сна респонденты в первую очередь ориентируются на их эффективность: этот критерий назвали 49% участников. Цена важна для 39% опрошенных, ортопедический эффект — для 34%, безопасность материалов — для 29%. Почти четверть жителей столичного региона обращают внимание на отзывы других покупателей (22%), а каждый пятый (20%) принимает во внимание рекомендации врачей и специалистов.

В среднем в течение ближайшего года жители Москвы и Подмосковья планируют потратить на товары для улучшения качества сна около 15 953 рублей.

Онлайн-реклама играет заметную роль в выборе таких товаров. 78% респондентов отметили, что реклама в той или иной степени влияет на их решение. Для 14% она является главным фактором, еще 35% учитывают ее наряду с другими критериями, а 29% время от времени обращают на нее внимание. Чаще всего жители столичного региона замечают рекламу товаров для сна на площадках электронной коммерции (45%), реже — в поисковых системах (28%) и на телевидении (21%).

«По результатам опроса мы видим, что влияние онлайн-рекламы зависит от уровня вовлеченности пользователя в категорию. Среди тех, кто регулярно пользуется товарами для улучшения качества сна, каждый седьмой (14%) называет рекламу одним из главных факторов выбора. Это говорит о том, что по мере знакомства с категорией пользователи начинают воспринимать релевантную рекламу как полезный источник информации, который помогает быстрее ориентироваться в ассортименте и находить подходящие предложения», — прокомментировал директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

Ранее сомнолог Бузунов рассказал, что плохой сон — симптом апноэ, дефицита железа и депрессии.