Шашлыки, тишина и сельский быт: как и где жители Москвы и Подмосковья проводят лето за городом

Больше половины жителей столичного региона — 57% — хотя бы часть текущего лета проведут за пределами города. Кто-то отправится на собственную дачу, кто-то — в деревню к родственникам, а кто-то снимет коттедж. Такие данные получили аналитики «Авито Путешествия» и «Авито Реклама» в ходе опроса 10 тыс. человек, рассказавших о своих планах на отдых, сообщил REGIONS.

Каждый третий респондент (34%) уже выбрал конкретное место для отдыха. Интересно, что молодежь 18–24 лет оказалась самой организованной — у 40% планы уже готовы, тогда как среди людей старше 65 лет этот показатель почти вдвое ниже (23%).

Большинство опрошенных (39%) поедут на собственные дачи или в дома, принадлежащие семье. У зумеров другая картина: 34% из них направляются к бабушкам и другим родственникам. Загородную аренду активнее других выбирают люди 25–44 лет (17%), что заметно выше, чем у других возрастов (9–11%).

Почему же жители мегаполиса так стремятся выбраться за город? Главные причины — желание насладиться природой (48%) и сбежать от городского шума (47%). Среди зумеров выделяется еще один мотив — интерес к сельскому быту (9%), чего не наблюдается у старших поколений. Семьи с детьми чаще планируют совместный досуг (28%), а пенсионеров привлекает доступная цена (20%).

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«Предпочтения для аренды загородного жилья становятся все более сегментированными: разные поколения и семейные сценарии формируют собственный набор требований к отдыху. Это означает, что эффективность рекламы все сильнее зависит от точного попадания в запрос конкретной аудитории, а не от универсальных преимуществ объекта», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Чем занимаются на даче? Лидируют шашлыки и застолья (40%), следом — прогулки у реки или в лесу (37%). Мужчины отдают предпочтение бане и покосу травы, женщины — сбору ягод и грибов. С возрастом активность в приготовлении мяса падает, уступая место спокойным прогулкам и работе в огороде.

Интересна разница в ожиданиях между поколениями. Зумеры хотят просто выспаться, почитать и ничего не делать — так ответили 20%, а еще 11% планируют фотографироваться в деревенском стиле. Для них важны живописные виды, стабильный интернет и отзывы. Онлайн-реклама — главный фактор выбора жилья для четверти молодежи. Семьи с детьми ищут дома с возможностью комфортного пребывания с ребенком. Мужчины ценят близость к природе и баню, женщины — водопровод и обустроенную кухню (41% против 30%).

Удобства в доме (38%) и соседство с лесом или водоемом (34%) — главные критерии при бронировании. Реклама в интернете влияет на выбор 82% пользователей. Наиболее заметны объявления на сайтах с предложениями и сервисах бронирования — их упомянули 49% опрошенных.

Спрос на загородное жилье этим летом вырос на 8% по сравнению с 2025 годом. Средняя стоимость ночи составляет ₽9 700, самый доступный формат — дачи (около ₽6 100). Типичный отдых: компания из пяти человек, аренда на четыре дня, бронирование за 49 дней до заезда.

«Загородный отдых перестал быть просто поездкой на дачу, сегодня это полноценный сценарий для отпуска. Люди выбирают его осознанно: ради тишины, природы и времени с семьей, а планируют заранее — дома бронируют за полтора месяца до поездки, чтобы выбрать лучшие варианты. Многим важно, чтобы в арендованных домах были все удобства, как в городе, при этом рядом находился лес и какой-нибудь водоем. В ответ на эти запросы рынка владельцы домов все чаще предлагают гостям дополнительные удобства — бани, бассейны, зоны для отдыха во дворе, а выбор объектов для аренды становится шире», — комментирует Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей Авито Путешествий.

Ранее сообщалось, что стоимость семейного уик-энда в Подмосковье обходится минимум в ₽81 700.