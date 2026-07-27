ФСБ показала обыск в квартире подозреваемого: что нашли у жителя Хабаровска по делу о госизмене

В Хабаровске арестовали 55-летнего мужчину по делу о государственной измене. Во время обыска сотрудники ФСБ обнаружили у него крупную сумму долларов, пишет ТАСС.

Жителя Хабаровска арестовали по делу о госизмене

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали 55-летнего местного жителя, которого обвиняют в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина был задержан на улице, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.

Во время обыска нашли пачки долларов

ФСБ опубликовала видео с обыска по месту жительства задержанного. На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество долларов, сложенных в пачки.

Во время задержания мужчине сообщили, что он подозревается в совершении государственной измены.

Следствие считает, что мужчина передавал сведения иностранной разведке

По информации Центра общественных связей ФСБ, задержанный самостоятельно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии.

Следствие полагает, что по заданию иностранной спецслужбы мужчина передавал через зарубежные почтовые сервисы и мессенджеры сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.