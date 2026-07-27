В Петербурге простились с Сергеем Шолоховым

Санкт-Петербург простился с Сергеем Шолоховым — легендарным телеведущим, журналистом и общественным деятелем, сообщает Teleprogramma.org. Траурная церемония состоялась в воскресенье, 26 июля, на Смоленском кладбище, где покоится его жена Татьяна Москвина, ушедшая из жизни в 2022 году.

Напомним, Шолохов скончался 18 июля после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 67 лет.

Проводить телеведущего пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. Многие не скрывали слез, прощаясь с человеком, который долгие годы радовал зрителей своим голосом и проницательными суждениями.

О смерти Шолохова первым сообщил его пасынок Всеволод Москвин, сын Татьяны от первого брака. В социальных сетях он написал.

«Прощай, папа. Спасибо тебе за все. С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — написал он.

У телеведущего остался родной сын Николай, выпускник магистратуры Финансово-экономического института.

Близкие отмечали, что здоровье Шолохова резко пошатнулось после смерти его супруги. Друзья говорили, что после ухода Татьяны он стал чаще болеть и терять силы. Незадолго до кончины Шолохов работал над фильмом, посвященным его жене, — неизвестно, успел ли он завершить эту работу.

Коллеги и деятели искусства выразили глубокие соболезнования. Актер Станислав Садальский поделился воспоминаниями, назвав Шолохова уникальным и эрудированным человеком. Ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе вспомнила совместные поездки, в том числе в Баку на фестиваль российского кино. Свои соболезнования также выразили Иван Ургант, Стас Пьеха и Павел Деревянко.

Ранее сообщалось, что в Петербурге простились с актером из сериала «Тайны следствия» Дмитрием Поднозовым.