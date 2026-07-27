В ЖК «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминском построят детский сад

В Наро-Фоминском округе построят детский сад, рассчитанный на 170 мест, он станет частью социальной инфраструктуры малоэтажного жилого комплекса «Мартемьяново Клаб». Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Проект включает в себя музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, логопеда и методиста, медицинский и административный блоки, прачечную и пищеблок полного цикла», — рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Площадь учреждения превысит 2,4 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на семь групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что его архитектурно-художественный облик выполнен в лаконичном функциональном стиле. Фасадная линия имеет выступающие объемы, в которых разместятся лестничные клетки и групповые помещения.

На прилегающей территории оборудуют индивидуальные игровые площадки для каждой из семи групп, а также общую физкультурную зону для занятий на свежем воздухе. На территории комплекса также появится школа. По информации от застройщика ФСК Family, ввод социальных объектов в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.