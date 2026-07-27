Новый пешеходный переход со светофором обустроили на Каширском шоссе в Ленинском округе

В деревне Горки Ленинского округа обустроили новый пешеходный переход со светофором. Работы провели на 32 км Каширского шоссе, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также в округе на пересечении Зеленого и Каширского шоссе оптимизировали работу уже действующего светофора. В частности, были добавлены утренний, дневной и вечерний режимы работы. Это позволит увеличить пропускную способность перекрестка.

Кроме того, были проведены работы на светофорном объекте на улице Базаева в Шаховской. Специалисты увеличили время проезда на 40 секунд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в филиалы «Мострансавто» поступила партия новых автобусов.