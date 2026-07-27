Исполнительница роли Пуговки в «Папиных дочках» Старшова раскрыла истинное отношение к своей героине

24-летняя актриса Екатерина Старшова, которую миллионы зрителей запомнили по образу милой Пуговки в сериале «Папины дочки», впервые за долгое время откровенно рассказала о своем прошлом, сообщает Teleprogramma.org. Актриса призналась, что в подростковом возрасте ненавидела свою роль.

Она объяснила это тем, что зрители видели в ней другого человека, а ее настоящая личность оставалась незамеченной.

«Я не хотела ассоциироваться с этим персонажем, мне казалось, что он меня поглотил», — рассказала она.

Участие в многолетнем проекте давало Екатерине стабильность и деньги, но имело и обратную сторону. По ее мнению, долгосрочный проект может привести к тому, что артист «застрянет» в одной роли и столкнется с застоем в карьере.

Кроме того, Старшова долго не воспринимала съемки как собственное достижение, потому что решение об участии в проекте принимали ее родители.

«Мне хотелось самой выбирать свою судьбу, а не быть частью чужого плана», — вспоминает актриса.

Спустя годы Екатерина полностью пересмотрела свое отношение к прошлому. Она считает, что не нужно строить личность из выборочного опыта, а нужно принимать весь опыт целиком. Теперь актриса воспринимает образ Пуговки как часть себя и своих достижений.

Сейчас Екатерина живет в Великобритании. После окончания школы она отказалась от карьеры фармацевта, переехала за границу и сейчас выступает в ледовых шоу на круизных лайнерах и участвует в вечерних программах в отелях. В 2023 году Старшова ненадолго вернулась на экран — снялась в продолжении сериала «Папины дочки. Новые», вновь появившись в образе повзрослевшей Пуговки, но в следующих сезонах проекта уже не участвовала.

Ранее сообщалась, что звезда новых «Папиных дочек» Полина Денисова выходит замуж.