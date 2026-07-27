Велосипеды, бадминтон и мяч: сколько стоит подготовка к выезду на природу в топ-5 регионов

Летний отдых за городом с семьей остается одним из самых востребованных форматов у россиян. Если дачи нет, путешественники все чаще арендуют загородные дома на выходные и захватывают с собой спортивный инвентарь. Эксперты платформ «Авито Путешествия» и «Авито Товары» подсчитали, сколько в среднем тратят на такой досуг жители страны, и выяснили, в каких регионах затраты на аренду жилья и покупку инвентаря минимальны, сообщил REGIONS.

По данным сервиса бронирования, загородные дома этим летом снимают на 8% активнее, чем годом ранее. Средняя продолжительность выезда — четверо суток, компания обычно состоит из пяти человек. Ночь проживания обходится в среднем в ₽9 700, а бронировать жилье предпочитают за 49 дней до заезда, чтобы успеть все спланировать.

Аналитики выбрали пять наиболее востребованных направлений для загородного отдыха — Московскую и Ленинградскую области, Карелию, Татарстан и Башкортостан. Для расчета бюджета взяли базовый набор спортивных товаров, необходимых для активного семейного досуга: взрослый горный велосипед, детский велосипед, комплект для игры в бадминтон и футбольный мяч.

Итоговые суммы аренды на двое суток с учетом приобретения инвентаря на вторичном рынке распределились так. Дороже всего организовать уикенд в Московской области — от ₽81 700, причем комплект товаров с рук здесь оказался самым дорогим среди всех регионов (от ₽42 900). В Ленинградской области итоговые затраты составят от ₽52 400. В Татарстане — от ₽43 600, при этом инвентарь здесь доступнее всего — от ₽20 400. В Карелии уикенд обойдется в ₽41 700, а в Башкортостане — в ₽39 100, что делает этот регион самым экономичным в общем зачете.

Исследование показало, что покупка спортивных товаров на платформах с б/у вещами позволяет существенно уменьшить стартовые расходы. В Ленинградской области разница между новым и подержанным инвентарем достигает 32% (новый набор здесь стоит от ₽36 400). В Карелии этот разрыв минимален — всего 11%, что делает покупку новых вещей более оправданной. В остальных регионах экономия также значительна, и эксперты советуют обращать внимание на ресейл-площадки при подготовке к загородной поездке. Выбор б/у инвентаря позволяет сократить бюджет на 11–32% в зависимости от региона.

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