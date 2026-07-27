К 14 годам колонии приговорили мужчину в Подмосковье, который застрелил знакомого, чтобы не возвращать долг

В Подмосковье вынесли приговор 45-летнему мужчине, который застрелил своего знакомого, чтобы не возвращать долг. Злоумышленника приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июле 2024 года в Люберцах мужчина встретился со знакомым, который до этого одолжил ему более ₽450 тыс. Чтобы не возвращать долг, злоумышленник решил убить приятеля. С этой целью он уговорил потерпевшего сесть к нему в машину, где 6 раз выстрелил в него из пистолета. От полученных травм тот скончался на месте.

После этого мужчина с телом убитого в салоне машины приехал в отдел полиции и сообщил об убийстве.

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