Ипотечный бум в Подмосковье: доля сделок с кредитом выросла до 35% на вторичке — что ждет рынок дальше?

Заемные средства все активнее используются россиянами при покупке квадратных метров. В июне 2026 года ипотека обеспечила 71% всех сделок на рынке новостроек. Это сразу на 5 процентных пунктов превышает показатели мая, а по сравнению с июнем прошлого года прибавка составила 1 п. п. Данными с корреспондентами REGIONS поделились эксперты Аналитического центра «Авито Недвижимости».

По информации аналитиков, в Московской области на вторичном сегменте ипотекой пользуются 35% покупателей — это один из наиболее высоких показателей в стране. Такую активность специалисты связывают с грядущими корректировками в условиях «Семейной ипотеки», которые подстегнули интерес граждан.

Сервисные данные платформы также фиксируют рост: количество отправленных заявок в банки увеличилось на 13,6% относительно мая, а месячный объем одобренных займов прибавил 9,1%. При этом банки одобряют чуть больше половины обращений — уровень одобрения в июне сложился на отметке 54%.

Если смотреть по субъектам федерации, то максимальная доля ипотечных сделок на первичном рынке зафиксирована в Тюменской области — 82%. Далее следуют Башкортостан (81%), Красноярский край (80%), Челябинская область (78%). В Ростовской области и Удмуртии показатель составил по 77%, в Краснодарском и Пермском краях — по 76%.

На «вторичке» Подмосковья картина иная: доля покупок с привлечением кредита держится на уровне 31% уже три месяца подряд. Рыночные ставки от банков остаются практически неизменными: если в марте средний показатель на площадке равнялся 18,5%, то в июне он составил 18,8%.

Таким образом, в относительном выражении активность не растет, однако в абсолютных цифрах число сделок увеличивается пропорционально общему росту продаж. В июле текущего года количество договоров купли-продажи оказалось на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень одобрения по «вторичке» существенно выше — 72%.

В числе регионов, где на вторичном рынке ипотеку оформляют особенно часто, оказались Иркутская область (38%), Татарстан (37%), Красноярский край (36%). Московская и Ленинградская области, а также Башкортостан замыкают пятерку с результатом 35%. Попадание Подмосковья в группу лидеров подтверждает высокую покупательскую активность и хорошую доступность кредитных продуктов для населения региона.

«Мы отмечаем существенный рост интереса к ипотеке у пользователей Авито Недвижимости. Если сравнивать июнь 2025 и 2026 года, то прирост составил 66%, вторые кварталы двух лет — 47%, полугодия — 40%. Положительная динамика отмечается и по количеству заполненных анкет. Основной вклад здесь вносит именно вторичный рынок. При сравнении с прошлым годом в сегменте отмечен рост на 23% как при сравнении июня 2025 и 2026 года, так и первых полугодий», — прокомментировал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито Недвижимости» Артур Ахметов.

Ранее сообщалось, что россиянам посоветовали поторопиться с семейной ипотекой до 1 октября.