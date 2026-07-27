Названо имя главного героя в новом фильме Marvel «Черная Пантера»

Marvel Studios сделала долгожданное объявление, которое уже обсуждают по всему миру. Новым исполнителем роли Черной Пантеры станет Дэвид Джонссон — актер, чье имя пока мало известно широкой публике, но именно ему доверено продолжить наследие Чедвика Боузмана, сообщает Super.

Джонссон воплотит образ принца Т’Чаллы II — сына Т’Чаллы и Накии, которого зрители уже мельком видели в фильме «Черная пантера: Ваканда навеки».

Сюжет новой картины будет строиться вокруг взросления наследника вакандского престола и его пути к тому, чтобы стать защитником своей страны. Режиссером вновь выступит Райан Куглер, который подарил зрителям первые две части франшизы. Вместе с ним к работе вернутся Летиша Райт (Шури) и Уинстон Дьюк (М’Баку). Премьера фильма запланирована на 15 декабря 2028 года.

Напомним, что Боузман, исполнивший роль Т’Чаллы в первом фильме, ушел из жизни в 2020 году в возрасте 43 лет от рака толстой кишки. Его смерть стала огромной потерей для всей индустрии, и студия долго искала способ достойно продолжить историю, не переснимая уже созданное.

В сиквеле титул Черной Пантеры перешел к Шури, но теперь создатели решили сосредоточиться на следующем поколении — Т’Чалле II. Позже Чедвик Боузман был посмертно увековечен на голливудской Аллее славы, и его тень навсегда останется с этой франшизой.

Ранее звезда «Эйфории» и «Грозового перевала» Джейкоб Элорди объяснил отсутствие на Каннском кинофестивале.