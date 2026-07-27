«Призрачный шрифт» против ИИ: разработан текст, который видят люди, но путают боты

На фоне повсеместного распространения ИИ разработчики ищут способы передавать сообщения так, чтобы их понимал человек, но не распознавали боты, пишет Daily Mail. Один из таких экспериментов — Ghost Font, или «призрачный шрифт», созданный разработчиком Эриком Лу.

Строго говоря, это не обычный шрифт в формате файла, а способ графически показывать буквы через движение. Сообщение появляется благодаря движущимся точкам: человеческий глаз считывает их как текст, но на отдельном неподвижном кадре символы сливаются в шум. Поэтому простой скриншот не раскрывает смысл.

Лу вдохновлялся шрифтом ZXX, который еще в 2013 году создали для защиты от программ оптического распознавания текста. Но современные ИИ-системы уже научились читать подобные статичные решения, поэтому Ghost Font делает ставку на видео, шум и ложные подсказки.

Разработчик проверил идею на продвинутых ИИ-моделях и утверждает, что они с трудом расшифровывали движущиеся сообщения. В шрифт также добавлен «обманный» текст, который может сбить алгоритм с настоящего смысла.

Лу считает, что подход можно было бы использовать в CAPTCHA, где человеку нужно доказать, что он не бот. Однако сам он признает: разрыв быстро сокращается, и со временем ИИ, вероятно, научится читать такие сообщения лучше.