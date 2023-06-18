«Любой уважающий себя врач постоянно учится»: подмосковный эпидемиолог рассказала, как COVID-19 подстегнул медицину

Сегодня в России празднуют День медицинского работника. О своем трудовом пути нашему корреспонденту рассказала врач-эпидемиолог, руководитель эпидемиологического отдела Долгопрудненской больницы Ольга Мамаева. За плечами у нее 25 лет работы, нередко в очагах различных инфекций.

Ольга Александровна признается, что с детства окружающие отмечали у нее прекрасные организаторские способности. Она занималась спортом и имеет разряд по художественной гимнастике, потому что всегда считала, что человека «воспитывают» спорт, дисциплина и труд. А еще ей всегда нравилось лечить людей.

«Пропаганда разумного образа жизни, профилактика — это как раз мое направление», — отмечает собеседница.

Специалист широкого профиля

Эпидемиология — редкая специальность. Так дела обстоят сейчас, и такое же положение в стране было в 1997 году, когда Ольга Александровна закончила Нижегородскую государственную медицинскую академию.

«Когда я поступала в это учебное заведение, проходной балл на факультет был очень высоким. Потом продолжила обучение в интернатуре первого медицинского института имени Сеченова в Москве. Затем меня определили на работу в ЦГСЭН Долгопрудного. В этом городе, в аспирантуре МФТИ учился мой муж. Так что трудовой путь я начинала, будучи врачом-эпидемиологом и врачом по гигиене детей и подростков в органах санэпиднадзора», — рассказывает врач корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Потом были перестройки, реорганизации, повышения по служебной лестнице. В 2008 году администрация Долгопрудного пригласила Ольгу Александровну в муниципальное учреждение здравоохранения на должность заместителя главного врача.

«Я занималась гигиеной детей и подростков, питания, коммунальной гигиеной, организацией здравоохранения. Имею опыт работы в органах Роспотребнадзора, госпитальной и амбулаторно-поликлинической эпидемиологии. Можно сказать, специалист широкого профиля. У меня несколько действующих сертификатов. Любой уважающий себя врач постоянно учится и повышает свой профессиональный уровень», — продолжает собеседница.

Продвижение новых требований

Ольга Мамаева отмечает, что специальность «эпидемиолог» стала особенно популярной в связи с пандемией COVID-19. Россияне поняли, что это направление важное и нужное. Работа очень интересная. Каждый день новая задача — инфекционное заболевание, по которому нужно организовать противоэпидемические мероприятия.

Фото: [ Из личного архива Ольги Мамаевой ]

«Тружусь в команде профессионалов бактериологов, инфекционистов, терапевтов, педиатров, фтизиатров и других специалистов различного профиля. Главный врач поддерживает меня и помогает продвигать и внедрять современные требования санитарного законодательства», — отмечает Мамаева.

Сегодня становится все более востребованным и направление профилактической медицины. Советами опытного специалиста регулярно пользуются грамотные руководители подразделений лечебной сети, чтобы предотвратить возникновение и распространение инфекций.

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