«Любой уважающий себя врач постоянно учится»: подмосковный эпидемиолог рассказала, как COVID-19 подстегнул медицину
Эпидемиолог Мамаева рассказала, как команды врачей предотвращают распространение инфекций
Фото: [Из личного архива Ольги Мамаевой]
Сегодня в России празднуют День медицинского работника. О своем трудовом пути нашему корреспонденту рассказала врач-эпидемиолог, руководитель эпидемиологического отдела Долгопрудненской больницы Ольга Мамаева. За плечами у нее 25 лет работы, нередко в очагах различных инфекций.
Ольга Александровна признается, что с детства окружающие отмечали у нее прекрасные организаторские способности. Она занималась спортом и имеет разряд по художественной гимнастике, потому что всегда считала, что человека «воспитывают» спорт, дисциплина и труд. А еще ей всегда нравилось лечить людей.
«Пропаганда разумного образа жизни, профилактика — это как раз мое направление», — отмечает собеседница.
Специалист широкого профиля
Эпидемиология — редкая специальность. Так дела обстоят сейчас, и такое же положение в стране было в 1997 году, когда Ольга Александровна закончила Нижегородскую государственную медицинскую академию.
«Когда я поступала в это учебное заведение, проходной балл на факультет был очень высоким. Потом продолжила обучение в интернатуре первого медицинского института имени Сеченова в Москве. Затем меня определили на работу в ЦГСЭН Долгопрудного. В этом городе, в аспирантуре МФТИ учился мой муж. Так что трудовой путь я начинала, будучи врачом-эпидемиологом и врачом по гигиене детей и подростков в органах санэпиднадзора», — рассказывает врач корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Потом были перестройки, реорганизации, повышения по служебной лестнице. В 2008 году администрация Долгопрудного пригласила Ольгу Александровну в муниципальное учреждение здравоохранения на должность заместителя главного врача.
«Я занималась гигиеной детей и подростков, питания, коммунальной гигиеной, организацией здравоохранения. Имею опыт работы в органах Роспотребнадзора, госпитальной и амбулаторно-поликлинической эпидемиологии. Можно сказать, специалист широкого профиля. У меня несколько действующих сертификатов. Любой уважающий себя врач постоянно учится и повышает свой профессиональный уровень», — продолжает собеседница.
Продвижение новых требований
Ольга Мамаева отмечает, что специальность «эпидемиолог» стала особенно популярной в связи с пандемией COVID-19. Россияне поняли, что это направление важное и нужное. Работа очень интересная. Каждый день новая задача — инфекционное заболевание, по которому нужно организовать противоэпидемические мероприятия.
Фото: [Из личного архива Ольги Мамаевой]
«Тружусь в команде профессионалов бактериологов, инфекционистов, терапевтов, педиатров, фтизиатров и других специалистов различного профиля. Главный врач поддерживает меня и помогает продвигать и внедрять современные требования санитарного законодательства», — отмечает Мамаева.
Сегодня становится все более востребованным и направление профилактической медицины. Советами опытного специалиста регулярно пользуются грамотные руководители подразделений лечебной сети, чтобы предотвратить возникновение и распространение инфекций.
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