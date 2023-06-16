Врачи в Подмосковье спасли двойню, которая родилась на шестом месяце беременности

Двойня — мальчик и девочка на шестом месяце беременности родилась в Московском областном перинатальном центре. Их вес при рождении составил 600 и 800 граммов, рассказали в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что новорожденных перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Однако один из детей не мог самостоятельно дышать, у него также развился некротический энтероколит. Это воспаление кишечника, которое сопровождается проникновением бактерий и воздуха в стенку кишки и может привести к некрозу пораженной части кишечника.

«Мы провели операцию, в ходе которой удалили части нежизнеспособного отмершего кишечника, соединили часть оставшейся кишки, а также вывели малышу стому. Сложность таких операций заключается в размерах малыша и его внутренних органов», — рассказала завотделением хирургии новорожденных Юлия Шугина.

Она отметила, что операция прошла успешно, после нее малыш начал есть, его лечение продолжилось. Еще в декабре прошлого года дети набрали вес 2 и 2,3 килограмма, их выписали домой. Однако новорожденному со стомой в начале весны этого года провели еще одну операцию. Врачи в ходе оперативного вмешательства закрыли стому и соединили участки кишки. Это восстановило проходимость кишечника. Сейчас он чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в регионе в этом году для детей провели почти 70 тысяч телемедицинских консультаций.