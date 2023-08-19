«Люди начинают нервничать»: боящиеся дронов ВСУ москвичи потребовали закрыть клуб планеристов

Аэродром Щекино в Клину стал жертвой многочисленных жалоб тревожных жителей Москвы и области. В клубе обучаются малой авиации дети и взрослые. Также клинские планеры участвуют в поиске пропавших людей. Но теперь аэродром оказался под угрозой закрытия.

В Клину действует лагерь «Юный пилот», и этим летом там на крыло встали больше, чем 200 ребят. Обучение сразу же принесло результаты: 11 августа команда пилотов из Щекино заняла первое место на первенстве России по планеризму среди детей.

Люди испугались

Николай Побываев сейчас учится в Щекино летать на планере. Он отмечает, что проблемы начались после того, как ВСУ стали запускать беспилотники на территорию России. По его словам, именно после начала спецоперации полеты дельтапланов и слеты аэромоделистов стали сильно раздражать россиян.

«Как только над головами у граждан что-то летает, оно сразу же привлекает лишнее внимание. Люди начинают нервничать и говорить о проблемах с безопасностью. При этом ни один человек в Подмосковье от дронов не пострадал», — объясняет Побываев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Теперь аэродрому угрожает закрытие по двум причинам. Кроме «активных граждан» есть проблема с переоформлением земель Щекино. Их до сих пор не перевели из земель сельхозназначения под земли транспорта.

Проблемы с землей

«Это можно решить только на общественных слушаниях по рассмотрению генплана Клинского округа, которые пройдут в конце августа. И только если со стороны чиновников и общественности не будет возражений», — сетует Николай.

Побываев напоминает, что та самая, нелюбимая многими теперь малая авиация занимается общественно полезными делами. В аэродром часто обращаются представители «Лиза Алерт», которые просят помочь поискать пропавших с воздуха.

«Многим невдомек, что если в лесу потеряются их бабушки, дедушки, другие близкие и дальние родственники, а самое главное — их дети, искать их будут не только наземные поисковые отряды, но и люди на планерах», — вздыхает наш собеседник.

Администрация городского округа Клин подтвердила, что рассматривать Генплан будут уже в конце этого месяца. Однако информации о зарегистрированном аэродроме, а также деятельности школы «Юный пилот» в районе Щекино у них нет.

«В реестре спортивных сооружений городского округа Клин объект не значится», — подчеркивает пресс-служба администрации Клина.

Тем временем члены клуба надеются, что общественность все же поддержит спортсменов-планеристов, которые каждый день тренируются в Щекино.

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