Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Европейского союза €115 млрд на продолжение военных действий против России. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам украинского лидера, ему жаль, что приходится говорить о деньгах, но страна находится в состоянии войны, поэтому сумма огромная. Он отметил, что все главы государств и правительств поняли, о каких масштабных средствах идет речь.

Согласно оценке Зеленского, Украине требуется около €115 млрд, что эквивалентно 10,34 трлн рублей. Из этой суммы €45 млрд покроет уже согласованный кредит Европы, еще столько же привлечет Еврокомиссия по пока неутвержденной программе. При этом остается €25 млрд, которые пока никто не изыскал.

Ранее стало известно, что Мендель усомнилась в будущем Украины и высмеяла надежды Зеленского.