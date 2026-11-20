Россия начала серьезный ответ за удары Вооруженных сил Украины по Крымскому мосту. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Василия Дандыкина.

В ночь на 20 ноября российская армия нанесла массированный удар по Киеву и западным регионам Украины. Целями стали подстанции «Бурштынская» в городе Бурштын и «Западноукраинская» в городе Ходоров.

По словам Дандыкина, по масштабу задействованных средств поражения операция выглядит серьезно. Эксперт предполагает, что постепенно будут выведены из строя мосты не только в Киеве, но и в Днепропетровске, Запорожье и других городах.

Помимо мостов, приоритетными целями для ударов остаются объекты энергетики и логистики. Аналитик отметил, что под прицелом также находятся порты и суда, которые перевозят военные грузы на Украину.

Ранее Зеленский прокомментировал один из самых массированных ударов по Украине.