За мост: эксперт Дандыкин заявил о начале «серьезного ответа» России
Дандыкин заявил о начале серьезного ответа за удары ВСУ по Крымскому мосту
Россия начала серьезный ответ за удары Вооруженных сил Украины по Крымскому мосту. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Василия Дандыкина.
В ночь на 20 ноября российская армия нанесла массированный удар по Киеву и западным регионам Украины. Целями стали подстанции «Бурштынская» в городе Бурштын и «Западноукраинская» в городе Ходоров.
По словам Дандыкина, по масштабу задействованных средств поражения операция выглядит серьезно. Эксперт предполагает, что постепенно будут выведены из строя мосты не только в Киеве, но и в Днепропетровске, Запорожье и других городах.
Помимо мостов, приоритетными целями для ударов остаются объекты энергетики и логистики. Аналитик отметил, что под прицелом также находятся порты и суда, которые перевозят военные грузы на Украину.
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