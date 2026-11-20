Врач-эндокринолог Максим Кузнецов назвал продукты, которые помогают укрепить иммунитет в сезон простуд. Об этом он сообщил в своем канале.

Специалист подчеркнул, что универсального продукта, защищающего от ОРВИ, не существует, а прием витаминов «на всякий случай» он назвал не лучшим решением. Начать врач предлагает с анализа того, что регулярно появляется на столе у всей семьи. По его словам, укрепить иммунитет помогает белковая пища: мясо, рыба, птица, яйца, творог, фасоль, чечевица и нут. Белок участвует в восстановлении тканей и выработке антител, задействованных в иммунном ответе.

Рыба ценна не только белком, но и ненасыщенными жирами. Жирные кислоты необходимы для работы клеток и помогают усваивать витамины A, D, E и K. Помимо жирной рыбы, этими веществами богаты растительные масла, орехи и семена.

Кузнецов отметил, что в рационе должны быть овощи, фрукты и ягоды. Капуста, морковь, сладкий перец, яблоки, цитрусовые и ягоды снабжают организм витаминами и клетчаткой, которая поддерживает работу кишечника, а часть ее видов служит питанием для кишечных бактерий.

Также врач советует включать в меню бобовые и крупы: овсянку, гречку, бурый рис, фасоль, чечевицу и нут. Они дают энергию, растительный белок и клетчатку, что поддерживает иммунитет. В завершение специалист напомнил о воде: она нужна для переноса веществ, регуляции температуры тела и поддержания водного баланса.

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