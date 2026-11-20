Торжественная церемония награждения лауреатов Открытого регионального конкурса «Мы. В объективе Подмосковье» прошла в Красногорске в рамках специального проекта Международного молодежного кинофестиваля «Мы». Всего на участие в проекте поступило более 300 заявок из 27 округов региона, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Работы молодых кинематографистов и предпринимателей оценивало жюри под руководством генерального директора Московского Международного кинофестиваля Натальи Семиной. В спецноминации рекламных видеороликов «В кадре — бренды Подмосковья» в шорт-лист вошли 92 проекта, а главный приз завоевало предприятие «СПКБ Техно».

Замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Кирилл Жигарев отметил, что креативный подход помогает компаниям по-новому рассказывать о своих технологиях и людях.

Председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Александр Толмачев напомнил, что сегодня доля креативных индустрий в ВВП области составляет около 4%, а к 2030 году ее планируют увеличить до 6%.

Для гостей церемонии выступили народный артист России Юрий Назаров, заслуженные артисты России Виктор Рябов и Полина Нечитайло, певица Ирина Шведова и другие исполнители. Организатором конкурса выступила АНО «Лига творчества» при поддержке областного Мининвеста, Мособлдумы и центра «Мой бизнес». Полный список победителей опубликован на сайте кинофестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте приема заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело».