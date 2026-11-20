Жителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах вечером
Вечерние пробки в Подмосковье 20 ноября достигли 6 баллов
Фото: [Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов]
Загруженность дорог в Московской области вечером в пятницу, 20 ноября, оценивается в 6 баллов. Основные заторы образовались на десяти вылетных магистралях региона, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Затруднения движения зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких перестроений и маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.