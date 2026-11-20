Новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 900 кв. метров открылся на территории лицея № 4 в городском округе Люберцы — в здании разместился гимнастический клуб «Спартак». Объект возвели за 11 месяцев в рамках программы развития спортивной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Пропускная способность манежа составляет до 5 тыс. посещений в месяц. В первой половине дня в новом зале будут проходить уроки физкультуры для учеников лицея, а в вечернее время и выходные — тренировки по спортивной и художественной гимнастике, акробатике и хореографии.

Этот объект стал девятым быстровозводимым ФОКом в Люберцах, созданным при участии частных инвесторов. Ранее такие комплексы открыли у гимназии № 5, лицеев № 4 и № 12, школ № 21 и № 42, в поселке Калинина, а также на стадионах «Балятино» и «Искра».

Всего в Подмосковье по этой программе построили уже 17 спортивных манежей: девять в Люберцах, шесть в Балашихе (на базе СК «Орион», Академии футбола В. Кулешова, арены «Пехорка», гимназий № 3 и № 8, школы № 30) и по одному в Королеве (у школы № 2) и Подольске (на базе СК «Витязь»).

В Подмосковье реализуется государственная программа «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.