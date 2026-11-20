Российские ученые изучили способ лечения опасных инфекций с помощью бактериофагов — вирусов, которые уничтожают болезнетворные бактерии. Об этом сообщает Naked Science.

Метод особенно перспективен при лечении ожогов и гнойных ран. В поврежденных тканях бактерии быстро размножаются и образуют защитные пленки, мешающие действию антибиотиков. Бактериофаги способны уничтожать чувствительные к ним микроорганизмы, не повреждая клетки человека.

В 2025 году специалисты НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского изучили лечение 70 пациентов с тяжелыми инфекциями кожи, мягких тканей и костей. Наилучшие результаты дало сочетание бактериофагов со специальной вакуумной системой, которая удаляла лишнюю жидкость из раны и доставляла вирусы непосредственно к очагу инфекции.

В 2026 году ученые проверили подход еще на 80 пациентах. При комбинированном лечении воспаление начинало уменьшаться примерно на третьи сутки. Пациентам этой группы не потребовались дополнительные операции, а нежелательных явлений, требовавших прекращения лечения, не зафиксировали.

Исследователи считают, что бактериофаги могут стать альтернативным способом борьбы с некоторыми бактериальными инфекциями без применения антибиотиков. При этом полностью заменять антибиотики нельзя: для подтверждения эффективности подхода нужны более масштабные исследования.

Ранее диетолог Кованова объяснила, как вписать хлеб в здоровое питание.