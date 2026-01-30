Ловушка для собственника: какие права появляются у родственников после прописки в вашей квартире

Прописать родственника в своей квартире — для многих это простая формальность, чтобы человек мог оформить документы или устроиться на работу. Однако с момента постановки на регистрационный учет у человека возникают особые права на пользование жилым помещением. Эти права защищены законом и в некоторых ситуациях могут оказаться сильнее, чем права самого собственника. Юрист из Подмосковья Николай Метелица объясняет, что именно может делать прописанный родственник и в чем его правовая защита уникальна.

Право не оплачивать содержание дома и капремонт

Общее правило таково: все, кто проживает в квартире, несут солидарную ответственность за оплату коммунальных услуг. Но есть важное исключение, которое освобождает прописанных от существенной части финансовой нагрузки.

«Закон возлагает на членов семьи собственника солидарное обязательство по оплате коммунальных услуг. Но оно распространяется только на те коммунальные услуги, которые подаются непосредственно в жилое помещение», — поясняет Николай Метелица.

Это означает, что родственник обязан участвовать в оплате счетов за свет, газ, воду и отопление.

Однако все расходы, связанные с общим имуществом многоквартирного дома, полностью ложатся на плечи собственника. Прописанный человек имеет полное законное право не платить взносы на капитальный ремонт, не компенсировать стоимость услуг управляющей компании по содержанию подъезда, лифта, крыши и не участвовать в уплате налога на имущество.

Право остаться жить в квартире, даже если она продана

Одно из самых сильных прав, которое возникает у человека с постоянной регистрацией, — это право пользования жилым помещением. Его ключевая особенность в том, что оно «следует» за самой квартирой, а не за ее конкретным владельцем.

«Члены семьи собственника имеют право пользоваться жилым помещением — и выселить их оттуда принудительно может только суд», — подчеркивает юрист.

На практике это выглядит так: если собственник продает квартиру, новый владелец не может просто выселить старых жильцов. Они имеют полное право продолжать там проживать.

Чтобы их выписать и выселить, новому хозяину придется обращаться в суд, доказывать необходимость этого и выигрывать дело. Процесс может занять много времени.

Особенно сложно, а иногда и невозможно выселить тех, кто отказался от приватизации этой квартиры в прошлом или имеет право пожизненного проживания.

Право требовать от собственника предоставить другое жилье при выселении

Даже если суд удовлетворил иск собственника о выселении, у прописанного родственника может возникнуть право на обеспечение его иным жилым помещением. В определенных случаях эта обязанность ложится непосредственно на владельца квартиры.

«Если собственник по закону должен платить алименты выселяемому члену семьи, то суд может обязать его обеспечить жильем этого члена семьи, даже если он стал для него бывшим», — отмечает Николай Метелица.

Эта норма защищает наиболее социально уязвимых граждан. Суд может не просто выселить человека, а обязать собственника предоставить ему альтернативное жилье, если выселяемый является нетрудоспособным бывшим супругом, беременной женой или матерью общего ребенка в возрасте до трех лет, а собственник при этом обязан платить им алименты. Это исключительное право, которым сам владелец квартиры не обладает.

Таким образом, постоянная регистрация — это не просто штамп в паспорте. Это юридический факт, порождающий серьезные права, которые законодательством поставлены в один ряд с правом собственности.