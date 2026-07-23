Магнитная буря 24 июля ударит утром: во сколько ждать пик и что делать метеозависимым

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупреждают о нестабильной космической погоде. 24 июля 2026 года ожидается возмущение геомагнитного поля Earth с пиковыми нагрузками в первой половине дня. Рассказываем, к чему готовиться метеочувствительным людям и каков прогноз до конца июля.