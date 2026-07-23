Магнитная буря 24 июля ударит утром: во сколько ждать пик и что делать метеозависимым
Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупреждают о нестабильной космической погоде. 24 июля 2026 года ожидается возмущение геомагнитного поля Earth с пиковыми нагрузками в первой половине дня. Рассказываем, к чему готовиться метеочувствительным людям и каков прогноз до конца июля.
Прогноз геомагнитной обстановки и атмосферного давления
Специалисты зафиксировали вспышечную активность на Солнце и прогнозируют колебания магнитосферы:
- Магнитная буря 24 июля:
- Индекс Kp: Достигнет 4,8 по 9-балльной шкале. Наиболее нестабильный период прогнозируется с 06:00 до 14:00 по Мск.
- Вероятность: Шанс полноценной магнитной бури составляет 51%, слабых геомагнитных возмущений — 25%, спокойной обстановки — 24%.
- Солнечная активность: На Солнце зафиксированы две вспышки класса С, индекс солнечной активности находится на высокой отметке 6,9.
- Атмосферное давление 24 июля:
- Москва: Ожидается на уровне 745 мм рт. ст. (ниже климатической нормы в 750–765 мм рт. ст.).
- Санкт-Петербург: Составит 757 мм рт. ст. (в пределах стандартной нормы).
- Прогноз на конец июля: После спада возмущений 24 июля до конца месяца установится спокойная космическая обстановка — индекс Kp не превысит 2,5.
Влияние на здоровье и технику
- Технические сбои: Возможны скачки напряжения в энергосетях, наводки в трубопроводах, а также временные помехи в радиосвязи и спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС).
- Самочувствие и рекомендации врачей:
- Кто в зоне риска: Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, аритмия, ишемия), а также метеозависимые граждане. Возможны головные боли, бессонница, скачки давления и слабость.
- Что делать: Специальных лекарств «от бури» нет. Врачи советуют вовремя принимать плановые препараты, высыпаться, пить больше воды, исключить алкоголь и снизить уровень стресса. При сильном недомогании следует обращаться к врачу.