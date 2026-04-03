Магнитная буря 4 апреля 2026: прогноз по часам, уровень G2 и влияние на здоровье

Четвертое апреля 2026 года станет самым активным днем в серии геомагнитных возмущений, начавшейся еще 2 апреля. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, 3 и 4 апреля ожидаются бури мощностью от 4 до 6 баллов, что соответствует среднему уровню геомагнитной активности. Ученые связывают это событие с потоком быстрого солнечного ветра от корональной дыры необычной формы, а также с возможным «скользящим» ударом коронального выброса массы, который может дополнительно повлиять на магнитосферу планеты.

Согласно почасовому прогнозу, в полночь 4 апреля начнется возбуждение магнитосферы. Уже к трем часам ночи ударит шестибалльная магнитная буря уровня G2 — средняя буря, которая ощущается заметнее, чем слабые геоудары. Такая интенсивность сохранится до 12 часов дня. После полудня возмущения пойдут на спад: с 12 до 16 часов ожидается 4 балла — возбужденная магнитосфера без полноценной бури. Однако к вечеру, с 16 часов, магнитосфера снова возбудится.

Прогноз носит предварительный характер. Если на Солнце случится новый выброс в сторону Земли, прогнозы могут поменяться на более неблагоприятные. На момент публикации ученые оценивают вероятность магнитной бури как 100%, а Ap-индекс составит 8, радиопоток F10.7 — 156 единиц, что говорит о высокой активности Солнца.

Что такое магнитная буря и откуда она берется

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает во время вспышек. Эти потоки (солнечный ветер) достигают нашей планеты за 1–3 дня и при взаимодействии с ее магнитосферой вызывают ее колебания.

Уровни магнитных бурь оцениваются по шкале G

G1 (слабая буря, 5 баллов): возможны незначительные сбои в энергосистемах, влияние на миграции животных. Для большинства людей проходит незаметно, но метеозависимые могут ощущать легкое недомогание и головную боль.

G2 (средняя буря, 6 баллов): может вызывать перепады напряжения в промышленных сетях и влиять на работу спутников. На здоровье ощущается заметнее — возможны головокружения, скачки давления и тахикардия. Именно такой уровень ожидается 4 апреля.

G3 (сильная буря): серьезные проблемы с навигацией и радиосвязью. Метеозависимые могут испытывать сильные головные боли, бессонницу и обострение хронических заболеваний.

G4 и G5 (тяжелые и экстремальные бури): встречаются редко, вызывают масштабные сбои техники и ощутимо влияют на самочувствие даже здоровых людей.

Кто в группе риска: влияние магнитных бурь на здоровье

Врачи действительно отмечают увеличение обращений за медицинской помощью в периоды геомагнитных штормов. Хотя однозначных научных данных, подтверждающих влияние подобных явлений на каждого человека, пока недостаточно, статистика фиксирует рост обращений к врачам именно в такие дни.

Основные группы риска:

Люди с гипертонией и гипотонией

Пациенты с ишемической болезнью сердца, аритмией и стенокардией

Люди, перенесшие инфаркт или инсульт

Пожилые люди

Дети (особенно дошкольного возраста)

Пациенты с вегетососудистой дистонией (ВСД)

Люди с неврологическими расстройствами, включая мигрень

Пациенты с сахарным диабетом

Основные симптомы, которые могут возникнуть 4 апреля:

Головная боль, головокружение и слабость

Скачки артериального давления (как в сторону повышения, так и понижения)

Учащенное сердцебиение (тахикардия), одышка

Бессонница и повышенная тревожность

Раздражительность и перепады настроения

Боли в груди или области сердца

Обострение хронических заболеваний

Врач-терапевт Екатерина Сысоева объясняет: во время геомагнитных возмущений происходит изменение тонуса сосудов и повышение уровня адреналина, из-за чего возникают скачки артериального давления, тревожность и учащенное сердцебиение. Особенно это опасно для пациентов с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Заведующий кафедрой факультетской терапии КБГУ, профессор Мурат Уметов добавляет: в ответ на стресс, который организм испытывает во время магнитных бурь, происходит выброс адреналина, что способствует повышению свертываемости крови и увеличивает риск образования тромбов.

Как пережить магнитную бурю: советы врачей

Чтобы минимизировать влияние шестибалльного геоудара 4 апреля, следуйте этим рекомендациям:

Режим сна

В дни геомагнитной активности особенно важно спать не менее 7–8 часов — нервная система в такие периоды более чувствительна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Утром 4 апреля, если позволяет график, откажитесь от будильника на раннее утро: именно на ночные и утренние часы приходится пик бури.

Что есть и пить

Исключите из рациона соль (она задерживает жидкость и повышает давление), кофеин (кофе, крепкий чай, энергетики — они перевозбуждают нервную систему), алкоголь (он расширяет, а затем резко сужает сосуды, вызывая скачки давления), а также жирную и сладкую пищу. Вместо этого добавьте в меню продукты, богатые магнием и калием: бананы, курагу, зелень, орехи, авокадо.

Пейте чистую воду — 1,5–2 литра в сутки (если нет противопоказаний). Травяные чаи с мятой, ромашкой, мелиссой, душицей или липой обладают успокаивающим действием и помогают легче перенести бурю.

Физическая активность

Снизьте физическую нагрузку, избегайте переутомления. Тяжелые тренировки и интенсивные упражнения лучше отменить. Однако спокойные прогулки на свежем воздухе (30–40 минут) полезны — они насыщают кровь кислородом и успокаивают нервную систему.

Контроль давления и лекарства

Регулярно измеряйте давление (утром, днем и вечером). Гипертоникам нужно измерять его 2–3 раза в день, в идеале с ведением дневника контроля давления и частоты пульса. При отклонениях от нормы скорректируйте терапию с врачом. Ни в коем случае не пропускайте прием назначенных вам лекарств. Гипертоникам и сердечникам рекомендуется иметь при себе препараты экстренной помощи.

Что категорически нельзя

Энергетические напитки

Курение, особенно натощак

Стрессы и эмоциональные перегрузки

Интенсивные физические нагрузки

Недосып

Переедание и плотный ужин перед сном

Методы релаксации

Попробуйте дыхательные упражнения: медленный вдох на 4 счета, задержка дыхания на 2 счета, плавный выдох на 6 счетов. Спокойная музыка, легкая медитация или теплая ванна с морской солью перед сном (если нет противопоказаний) помогут снять напряжение.