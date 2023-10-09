«Мама, я лечу, как птица»: молодой десантник исполнил мечту и погиб на передовой

Стрелок-сапер на СВО Вадим Капец родился в городе Чухлома Костромской области. С детства он увлекался спортом, а в школу пошел почти в восемь лет, потому что в группе детского сада был самым старшим. Вадим был маленького роста, но шебутной. И всю жизнь он помнил о своей главной цели.

Рядовой Капец стремился стать командиром, но путь к мечте оказался тернистым, рассказывает его мать Жанна.

Подготовка к войне с первого класса

По ее словам, Вадим всегда мечтал стать военным. Еще в первом классе он об этом прямо сказал матери.

«Я говорю: «Вадим, какой из тебя военный? Учишься на тройки и четверки, а у военного должны быть только четыре и пять». Но мой мальчик твердил: «Мама, я буду носить форму, тебя защищать». Он сказал, что будут еще боевые действия, но я тогда не придала этому значения», — отмечает Жанна Павловна в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Учителя в школе отмечали, что хрупкий мальчонка помогал всем. Если Вадим видел, что обижают ребенка, он сразу бежал на помощь с кулаками. Парнишка занимался бегом, хотя его предлагали отдать в бокс.

«Но я сказала мужу: «В бокс не отдадим, потому что он и так дерется хорошо». А за бег он получал грамоты. Даже тренер говорил: «Вадим пробежит, а пульс у него такой же, как был на старте, надо его в спортшколу отдать». Жалко, что ее в нашем провинциальном городке не было. Иначе мой сын наверняка бы стал мастером спорта», — заявляет наша собеседница.

Парень обладал интересной особенностью: он всегда все находил. То ключи, то телефон — и всегда отыскивал владельцев вещей. А однажды на Масленицу Вадим участвовал в розыгрыше игрушек, где главным призом был конь.

«Сын крутанул один раз — взял маленькую игрушку, а когда крутил второй раз, сказал: «Мам, я сейчас выиграю». Гляжу — он тащит этого коня! Росточком Вадим был очень маленький, так что он нес выигрыш за хвост, а голова у коня по земле волочилась. Я на всю жизнь запомнила тот день», — делится Жанна.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

«Мама, я лечу, как птица!»

После девятого класса Вадим Капец отучился в техникуме на повара. Парень все еще мечтал быть военным, а именно командиром. Офицером он не стал, а вот в армию попал. Правда, только с четвертого раза. В военкомате сказали, что возьмут новобранца только осенью, и тогда дипломированный повар отправился в костромской 331-ый полк ВДВ.

«Сын таким желанием загорелся — это надо было видеть. Он 3,5 месяца проходил медосмотр. Все узнавал сам. А когда 28 октября 2021 года Вадим подписал контракт, радости его не было предела. Будто не в армии начал служить, а в лотерею выиграл! А как он светился после первого прыжка с парашютом: «Мама, я лечу, как птица!» — вспоминает те дни мать бойца.

А потом началась спецоперация. Недолго удалось парню полетать в свое удовольствие: перед десантниками поставили совсем иные задачи.

Невозможно поверить

Вадим погиб шестого октября 2022 года в зоне СВО. Ему дали орден Мужества посмертно. Жанне не верится, что сына нет уже год.

«Не только у меня такие чувства. Мы как-то сидели с одноклассником сына, он говорит: «Не верится, что его нет. Мы ведь живем, а у него теперь ни семьи, ни детей не будет. У нас уже два мальчика женатых». Я подумала про себя: «А ведь точно! Вам по 22 года всего, а у меня уже ребенка нет», — размышляет женщина.

Эти слова одноклассника запали в душу маме солдата, но тот, как знал, продолжил: «А вы ничего не поделаете. Это у Вадима такая судьба, и никуда от нее не денешься. Он все равно бы стал военным, и все равно бы пошел на Украину».

Летом в Костромской области открыли мемориальную доску. Она появилась на стене Чухломского лесопромышленного техникума, где учился Вадим Капец.

Тогда студенты выпустили в небо 21 белый воздушный шар — по одному на каждый прожитый год погибшего бойца.

Ранее мы писали, что мать другого бойца смогла получить тело сына лишь после обмена с украинцами.