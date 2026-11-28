В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о готовности помочь в составлении и подаче группового иска в суд всем потребителям, которым не возвращают или возвращают не в полном объеме деньги за билеты на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста, пишет РИА Новости .

В ведомстве отметили, что в московское управление поступают многочисленные жалобы граждан на неисполнение агентством Say Agency обязательств по возврату средств за отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Всем пострадавшим от действий организатора управление готово оказать помощь в составлении и подаче группового (коллективного) иска в суд в соответствии со ст. 46 Гражданского процессуального кодекса РФ и п. 7 ст. 40 Закона «О защите прав потребителей». Для этого необходимо обратиться в московское управление Роспотребнадзора с письменным заявлением.

В середине августа концертное агентство Say Agency сообщало РИА Новости, что Уэст даст два концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона.

Агентство Say Agency 30 сентября сообщило, что концерты Уэста в Петербурге не состоятся. В Москве к организатору было подано более 50 исков о защите прав потребителей, часть из них оставлены без движения, часть возвращена заявителям из-за нарушений при подаче. Два иска были удовлетворены на общую сумму 268,7 тысячи рублей.

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