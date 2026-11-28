Единая база уникальных номеров устройств с поддержкой сотовой связи (IMEI) появится в России с 1 марта 2027 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, с 1 марта 2027 года во исполнение второго комплексного законопроекта о борьбе с мошенничеством в России появится единая база IMEI-номеров. IMEI — это уникальный 15-значный номер устройств, например мобильного телефона, планшета или умных часов.

Боярский пояснил, что этот набор цифр присваивается устройству на заводе-изготовителе, как и VIN-номер автомобиля, и от него нельзя избавиться. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.

Депутат напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых мерах защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, в который как раз и вошла норма о создании базы IMEI-номеров. По мнению главы комитета, такая база позволит в том числе кратно снизить количество краж и разбойных нападений, связанных с устройствами, поскольку украденный гаджет будет сильно сложнее перепродать.

Ранее сообщалось, что за оскорбление в соцсетях россиянам грозит штраф до ₽10 тыс.