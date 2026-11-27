США не придут на помощь Эстонии в случае возможной войны прибалтийской страны с Россией. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса.

По словам эксперта, такая крошечная страна, как Эстония, ведет себя по отношению к соседнему гиганту — ядерной сверхдержаве — так, будто способна его одолеть. Причина в том, что Таллин рассчитывает на помощь Штатов, однако, как считает Сакс, они не придут. Эстонии, по его мнению, это нужно понять.

Профессор добавил, что американцы вряд ли найдут Эстонию на карте и не станут из-за нее рисковать ядерной войной.

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