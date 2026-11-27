Употребление более одной порции алкоголя за раз может приводить к скачкам давления. Об этом сообщает Eating Well со ссылкой на диетолога Меган Хафф и кардиолога Сиришу Вадали.

По словам Хафф, речь идет о более 150 миллилитров вина или 250 миллилитров пива. Сначала давление падает, однако через несколько часов повышается. Одна порция алкоголя, уточнила диетолог, на давление не влияет, но может увеличить частоту сердечных сокращений.

Вадали подчеркнула, что регулярное употребление больших порций алкоголя со временем повышает риск гипертонии. По ее словам, раньше считалось, что бокал красного вина полезен для сердца, теперь же известно: алкоголь повышает кровяное давление, и чем больше человек пьет, тем выше оно становится. Кардиолог также предупредила, что даже однократное чрезмерное употребление спиртного может спровоцировать фибрилляцию предсердий.

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