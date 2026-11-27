Высота снежного покрова в Москве составляет от 11 до 15 см, а в отдельных районах Подмосковья достигает 19 см, что соответствует декабрьским показателям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Агентство городских новостей « Москва ».

По словам синоптика, сейчас в столице минус 2,8 градуса, небосвод на 100% прикрыт слоисто-кучевыми облаками с нижней кромкой 1–1,5 тыс. м, идет снег, видимость 6 км, ветер западный, северо-западный — 2 м/с, влажность 84%, атмосферное давление растет — 748,3 мм ртутного столба. Высота снежного покрова в черте города — от 11 до 15 см, по области местами до 19 см, что соответствует декабрьским показателям.

В течение дня в столичном регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, ожидается кратковременный снег. Температура воздуха составит от минус 1 до минус 4 градусов, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с.

В субботу столичный регион останется в тыловой части уходящего в Сибирь циклона: будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве ожидается от минус 4 до минус 7 градусов, по области — от минус 3 до минус 8, днем в городе — от минус 2 до минус 5, в Подмосковье — от минус 1 до минус 6.

Тишковец добавил, что с воскресенья на погоду в столичном регионе начнет влиять скандинавский антициклон, благодаря чему осадки прекратятся. Ночью температура воздуха составит от минус 5 до минус 10 градусов, днем — от минус 2 до минус 7.

Ранее сообщалось, что йодированную соль нельзя нагревать из-за потери пользы.