Депутаты Юрий Афонин, Алексей Куринный, Мария Дробот, Георгий Камнев и Александр Ивачев совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым 28 ноября обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением гарантировать постоянным донорам 100% оплаты больничного листа от среднего заработка независимо от страхового стажа. Соответствующий документ имеется в распоряжении « Известий ».

Согласно действующим нормам, размер пособия по больничному зависит от продолжительности страхового стажа: выплату в 100% среднего заработка получают граждане со стажем от восьми лет. При этом регулярные донации не дают дополнительных преимуществ при расчете пособия.

В обращении предлагается предусмотреть выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа гражданину, который в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления временной нетрудоспособности, осуществил четыре донации цельной крови или 16 донаций ее компонентов.

Авторы инициативы отметили, что действующее законодательство предусматривает для доноров ряд мер социальной поддержки, в частности освобождение от работы в день сдачи крови и предоставление дополнительного дня отдыха с сохранением среднего заработка. Однако эти льготы не распространяются на выплаты по временной нетрудоспособности.

Парламентарии обратили внимание на опыт Белоруссии, где аналогичная льгота действует с 2023 года. По мнению авторов обращения, введение такой нормы в России станет дополнительным стимулом для регулярного донорства и позволит обеспечить более справедливый подход к гражданам, вносящим существенный вклад в обеспечение системы здравоохранения донорской кровью.

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