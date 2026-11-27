Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов в интервью РИА Новости рассказал об идее создать отдельные музыкальные чарты для треков, сгенерированных нейросетями, чтобы защитить творчество артистов.

По его словам, они выступают за создание отдельных чартов для ИИ-треков, чтобы их можно было исключить из рекомендаций и добавить маркировку для отделения нейросетевого творчества — это поможет сохранить честную конкуренцию на рынке и даст слушателям право осознанно выбирать, что именно они хотят слушать.

Шатунов рассказал, что в ходе круглого стола в Госдуме на тему «Искусственный интеллект и музыкальная индустрия: правовые вызовы и подходы к законодательному регулированию» обсуждались меры по лицензированию музыкальных произведений для обучения нейросетей, маркировке ИИ-контента, защите авторских прав и справедливым отчислениям авторам за прослушивания.

По итогам встречи было предложено создать постоянно действующую рабочую группу, в рамках которой совместно с российскими технологическими компаниями и представителями музыкальной индустрии будут прорабатываться конкретные законодательные решения. В их числе — разработка добровольного «Кодекса этики» музыкальных лейблов и стриминговых платформ для ограничения ИИ-треков и защиты площадок от перенасыщения однотипным сгенерированным контентом. Кроме того, предлагается провести полный анализ сервисов на наличие нейросетевых композиций и отделить их от основного творчества артистов, уточнил депутат.

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