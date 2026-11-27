Теплоснабжение и подача горячей воды нарушены в 56 многоквартирных домах Курска из-за повреждения трубопровода на улице Черняховского. В зону отключения попали более 7,1 тыс. человек, в том числе 2,1 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пишет ТАСС .

По данным ведомства, 27 ноября в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области от филиала АО «РИР Энерго» — «Курская генерация» поступило сообщение о повреждении на подающем трубопроводе подземной части прокладки диаметром 400 мм по улице Черняховского в Курске. В результате нарушено теплоснабжение и горячее водоснабжение: в зону проведения работ попали 56 многоквартирных домов с населением 7 108 человек, из них 2 135 детей.

В пресс-службе добавили, что на месте работают оперативные группы городского управления по делам ГО и ЧС и регионального управления МЧС, а также специалисты теплоснабжающей организации. Проводятся восстановительные работы. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.

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