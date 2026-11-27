Гинеколог Валерия Метальникова рассказала мужчинам о последствиях низкого уровня тестостерона в крови. Об этом она написала в своем канале.

По словам врача, уровень тестостерона у мужчин часто снижается с возрастом. У некоторых может развиться гипогонадизм — снижение выработки половых гормонов из-за нарушений в работе яичек или регулирующей их гормональной системы. Метальникова уточнила, что у мужчин изменения в самочувствии обычно происходят постепенно.

Среди симптомов дефицита тестостерона она назвала раздражительность, подавленное настроение, усталость и снижение либидо. Однако есть и характерные признаки именно гипогонадизма: исчезновение сексуального желания, уменьшение количества спонтанных и утренних эрекций, а также эректильная дисфункция.

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