Онлайн обогнал розницу по темпам роста: на распродаже 11.11 онлайн-продажи косметики и парфюмерии выросли в 2,7 раза, а девять из десяти заказов покупатели оформили через мобильное приложение. Об этом « Газете.Ru » сообщили в пресс-службе ЛЭТУАЛЬ.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года количество онлайн-заказов увеличилось на 106%, а средний чек — на 29%, при этом на сайт и мобильное приложение пришлось более половины всех заказов и выручки сети за день. Положительную динамику показала и физическая розница: количество заказов в магазинах выросло на четверть, а выручка — вдвое по сравнению с 11 ноября 2025 года, однако онлайн-канал продемонстрировал более высокие темпы роста по обоим показателям. Изменилось и время покупательской активности: если в обычные дни пик онлайн-заказов приходится на 11:00, то во время распродажи покупатели были наиболее активны в 20:00.

Самой востребованной категорией стала парфюмерия, на которую пришлось 41% заказов, а выручка выросла почти в три раза год к году. Второе место заняла декоративная косметика с долей 16%, третье — средства для ухода за телом (15%), при этом именно уход за телом показал наиболее высокую динамику среди лидирующих категорий: продажи в денежном выражении выросли в три раза. Среди отдельных товарных групп особенно заметно увеличились продажи скрабов для тела — в 7,9 раза, наборов для макияжа — в 7,8 раза и хайлайтеров — в 4,6 раза.

Лидером по онлайн-выручке стал бренд TRUSSARDI, продажи которого выросли в 7,3 раза; в пятерку самых востребованных по выручке брендов также вошли DOLCE & GABBANA, SHISEIDO, EISENBERG и LACOSTE. Продажи DOLCE MILK выросли в 4,4 раза, а L’ETOILE — в 9,2 раза. Самым продаваемым товаром в штуках стал гель для душа DOLCE MILK «Черри-леди», а лидером по выручке — парфюмерная вода TRUSSARDI DONNA объемом 50 мл.

Количество онлайн-заказов, оформленных мужчинами в день распродажи, выросло на 105% по сравнению с прошлым годом: каждый девятый онлайн-заказ пришелся на мужскую аудиторию, при этом 38% их покупок составили женская парфюмерия и средства ухода.

Директор по электронной коммерции ЛЭТУАЛЬ Никита Шашкевич отметил, что 11.11 показал: распродажа сегодня — это прежде всего онлайн, поскольку в этот день сайт и приложение собрали больше половины всех заказов сети, а онлайн-продажи выросли в 2,7 раза к прошлому году, причем девять из десяти онлайн-заказов покупатели оформили в приложении.

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