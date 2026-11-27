Подробности в клубном заявлении не сообщаются, однако появились предположения, что отстранение Мичкова связано с его желанием сменить команду. Две недели назад журналист ESPN Кевин Уикс сообщил, что российский нападающий недоволен своей ролью в команде и хочет начать все с чистого листа. Гендиректор «Летчиков» Дэнни Бриер поговорил с Мичковым и его агентом Полом Теофаносом и назвал слухи о желании обмена не соответствующими действительности.

Матвей Мичков набрал 20 (11+9) очков в 27 матчах и является лучшим бомбардиром и снайпером «Филадельфии». 21-летний нападающий проводит третий сезон в НХЛ, по окончании чемпионата он станет ограниченно свободным агентом.