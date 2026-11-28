Новый ГОСТ с требованиями к спортивной одежде вступит в силу в России с 30 ноября. Он также вводит понятия кимоно, напульсник и наколенник. Это следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Согласно госстандарту, спортивная одежда бывает мужской и женской, летней и зимней, а также для национальных видов спорта. Материалы для такой одежды должны выбираться с учетом вида спорта и климатических условий, в которых предусмотрено ее использование.

В свою очередь, стандарт не затрагивает требования к форме, сделанной под заказ, и командную экипировку.

При этом ГОСТ не ограничивает дизайнеров: производители сохраняют свободу в выборе фасона и внешнего вида, но обязаны соблюдать требования к безопасности и функциональности при производстве спортивной одежды. Стандарт дополнительно вводит такие понятия, как кимоно, напульсник, наладонник и наколенник.

В документе указано, что данные нормы могут применяться уже сейчас.

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