С 30 ноября в России вступит в силу новый ГОСТ на спортивную одежду
Росстандарт: новый ГОСТ не затронет командную экипировку и заказную форму
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Новый ГОСТ с требованиями к спортивной одежде вступит в силу в России с 30 ноября. Он также вводит понятия кимоно, напульсник и наколенник. Это следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно госстандарту, спортивная одежда бывает мужской и женской, летней и зимней, а также для национальных видов спорта. Материалы для такой одежды должны выбираться с учетом вида спорта и климатических условий, в которых предусмотрено ее использование.
В свою очередь, стандарт не затрагивает требования к форме, сделанной под заказ, и командную экипировку.
При этом ГОСТ не ограничивает дизайнеров: производители сохраняют свободу в выборе фасона и внешнего вида, но обязаны соблюдать требования к безопасности и функциональности при производстве спортивной одежды. Стандарт дополнительно вводит такие понятия, как кимоно, напульсник, наладонник и наколенник.
В документе указано, что данные нормы могут применяться уже сейчас.
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