Силами ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В 23:10 ПВО Минобороны уничтожило 11 БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Как сообщил мэр Собянин, все цели были уничтожены, а на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

UPD: 23:25, силы ПВО Минобороны сбили 8 БПЛА, летевших в сторону столицы. Мэр Собянин сообщил, что все цели были перехвачены. На место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

UPD: 23:54, силами ПВО Минобороны было уничтожено 4 БПЛА на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Собянин.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку 18 беспилотников в Ленинградской области.