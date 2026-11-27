Для проведения новой гуманитарной миссии требуется позиция командования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Так Лубинец прокомментировал сообщения о возможном запуске гуманитарной миссии на Кинбурнской косе. По его словам, соответствующие обращения он получал.

Омбудсмен отметил, что по Николаевской области вопрос пока не взят в работу. Он подчеркнул, что, как человек, напрямую участвующий в процессе, прежде всего исходит из позиции ВСУ. Чтобы передавать какие-либо предложения российской стороне при участии американских посредников, ему необходимо услышать мнение военного командования.

Ранее стало известно, что Украина предложила перемирие в Черном море, Россия выдвинула встречные условия.