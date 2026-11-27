Украину обвинили в организации атаки дронов на Кувейт, жертвами которой стали двое итальянских специалистов Rheinmetall Italia, еще два человека были ранены. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на экс-советника иранской переговорной группы по ядерной программе Мохаммада Маранди.

По словам Маранди, удары могли быть нанесены в рамках операции под чужим флагом. Ее цель, вероятно — продемонстрировать Вашингтону возможности Киева. Экс-советник полагает, что украинские военные действуют в разных странах Ближнего Востока, в том числе на севере Ирака и в Сирии.

Издание напомнило, что похожие заявления делало агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции. Власти Кувейта и Ирана возложили ответственность за атаку на Иран, но Тегеран отрицает причастность. Послы Ирана в Риме сообщали о возможных провокациях с целью расширения конфликта в Персидском заливе и вовлечения в него стран Европы.

Ранее стало известно, что Украина предложила перемирие в Черном море, Россия выдвинула встречные условия.