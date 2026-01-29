Маникюр без покрытия снова в тренде: почему женщины массово отказываются от лака
Фото: [REGIONS/Илья Попов]
Новая тенденция, захватившая мир красоты в 2026 году, — японский маникюр. Он завоевал сердца женщин и мужчин, столкнувшихся с проблемами хрупкости, слоения и тусклого внешнего вида ногтей.
Что такое японский маникюр
Методика основана на традиционных японских практиках и стала лидером в уходе за ногтями благодаря своим мягким и эффективным ингредиентам, среди которых пчелиный воск, частицы жемчуга и морские минералы. Эта техника не просто улучшает визуальное восприятие ногтей, а буквально лечит их изнутри.
Сам процесс японского маникюра состоит из двух ключевых этапов: начального очищения и полировки натуральной пастой; после следует нанесение минеральной пудры, проникающей глубоко внутрь структуры ногтя. Такое лечение создает долговременный эффект здорового сияния и прочности.
Преимущества японского маникюра
- Преимуществами японского маникюра являются его безопасность и доступность даже для чувствительных типов кожи.
- Он подходит тем, кто страдает аллергическими реакциями, беременным женщинам и желающим снизить токсическую нагрузку на организм от привычных лаков.
- Важным аспектом процедуры является улучшение циркуляции крови вокруг основания ногтя и стимулирование естественного роста и укрепления. Специалисты рекомендуют проходить курс лечения длительностью три-шесть сеансов каждые две недели, исходя из текущего состояния здоровья ногтей.
- Этот метод помогает восполнить недостаток питательных элементов, укрепляя ногти и возвращая им здоровый вид после длительной эксплуатации искусственных покрытий.
Почему в 2026 году растет интерес к маникюру без лака
Аналитики рынка отмечают значительный интерес потребителей к процедурам, исключающим декоративные покрытия со ставкой на природный блеск и прочность ногтей.
Специалисты бьюти-индустрии отмечают, что японская методика — это мощный терапевтический подход, позволяющий вернуть ногтям здоровье и сияние, независимо от предшествующего ущерба. Это не просто очередной бьюти-тренд, а эффективное решение проблем с ногтями. Натуральность ингредиентов, целебный эффект и долговечность результата превращают его в идеальное средство для людей стремящихся к естественной красоте и здоровью.