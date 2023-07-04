Манипулятор, сдавший всех: кто такой настоящий «волк с Уолл-стоит», и где его можно увидеть

Не все любители фильмов с Ди Каприо знают, что настоящий «волк с Уолл-Стрит» действительно существует. Джордан Белфорт — известный американский брокер, не раз нарушавший закон.

Прототипа главного героя знаменитой ленты Скорсезе можно даже увидеть вживую. Он, как и многие сегодня, учит людей быть успешными.

История знаменитого манипулятора

Бывший брокер Джордан Белфорт знаменит своим особым способом заработка огромных денег. Он проводил определенные манипуляции с рынком.

Попав на Уолл-стрит, будущий «волк» уже имел прогоревший бизнес по производству морепродуктов и внушительный список долгов. Компания L.F. Rothschild, в которую Белфорт устроился дозвонщиком, закрылась в тот же год в связи с крахом фондового рынка.

В первый рабочий день начальник усомнился в способностях Белфорта, назвав его «мальчишкой». По словам начальства, которые в своих мемуарах приводит «волк с Уолл-стрит», это место для «хладнокровных киллеров».

Продавая акции, заявлял тогда дельцу старший работник компании, нельзя быть скромным. Полезным навыком для брокера, по мнению бывшего коллеги «волка», является способность «надавить» на человека. Тогда же Белфорту посоветовали противозаконную и вредоносную привычку — начать принимать наркотики для смелости в общении с «акулами» бизнеса.

Черный пиар

Следуя советам коллег, в будущем «волк» действительно стал профессиональным лжецом и манипулятором. Уже в начале 1990-х годов Белфорт создает собственную компанию под названием «Stratton Oakmont». Изначально она находилась в одном магазине с поддержанными автомобильным запчастями, но позже Белфорт устроился в офисном здании и продолжал продавать ценные бумаги одним из самых богатых инвесторов Америки.

Тогда, по словам самого бизнесмена, его заработок за неделю составлял порядка одного млн долларов, что позволило ему купить поместье, личные вертолет, лимузин, а также устраивать масштабные вечеринки. Белфорт продолжал принимать наркотики и из всех прозвищ больше всего полюбил именно «волк с Уолл-стрит».

Как писал Белфорт в своих мемуарах, новый сотрудник в его фирме в течение года работы должен был выручить не менее 250 тыс. долларов. Меньший результат заставлял руководство компании задуматься. Настоящие профессионалы в своем деле, отмечал Белфорт, зарабатывали в три раза больше.

После освещения работы «Stratton Oakmont» в Forbes на фирму обрушилась волна хейта со стороны прессы, которая назвала Белфорта «извращенной версией Робин Гуда», грабящей богачей ради личной выгоды. Однако негативный, черный пиар лишь подстегнул больше желающих работать у него.

Карма все-таки настигла

Согласно мемуарам Белфорта, он пользовался фиктивными владельцами бумаг, называя их «подставными». В рамках закона они могли приобрести не больше пяти процентов акций. Специальные комиссии не раз пытались обвинить «Stratton Oakmont» в махинациях и нарушении закона, после чего против компании был подан иск.

«Волк с Уолл-стрит» мог менять цену акций так, как захочет, а также покупать и продавать ценные бумаги в любых объемах. Таким образом Белфорт мог воздействовать на бизнесменов и шантажировать их, что стало причиной, по которой амбициозный брокер сел в тюрьму.

Иски против компании были поданы не только от лица Комиссии по ценным бумагам, но и от лица Национальной ассоциации дилеров. Уже в 1999 году Белфорт получил четыре года тюремного заключения, но пойдя на сделку с властями и сдав своих партнеров, «волк» отсидел меньше двух лет.

Выйдя из тюрьмы, Белфорт был обязан выплатить всем пострадавшим от деятельности «Stratton Oakmont» клиентам порядка 50 процентов своего дохода. Не сумев выплатить необходимую сумму, бывший брокер в очередной раз заключил сделку с властями.

И снова здравствуйте

На сегодняшний день встретить настоящего «волка с Уолл-стрит» можно на его мотивационных лекциях. Там он учит новичков продавать акции.

Ближайшая встреча с Белфортом, как сообщает YouTube-канал «Файб», состоится в Женеве осенью.