«Мечтаю работать без устали»: как живут и чем дышат молодые актеры Подмосковья

Сегодня в России отмечается День молодежи. Девушки и парни в Подмосковье задействованы в разных сферах, активно проявляют себя и строят амбициозные планы. Мы решили пообщаться с молодыми артистами Московского областного театра драмы и комедии и узнать, как они живут, творят и о чем мечтают.

«Каждый день играет яркими красками»

Екатерина Соловьева служит в Мособлдраме только один год, после окончания Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. За это время актриса сыграла уже в шести спектаклях, в том числе влюбленную без оглядки студентку, девушку-рысь, подростка в тяжелой жизненной ситуации.

«Мне 22 года и это прекрасно, сегодня я погружена в творчество, у меня много сил и целей. И буквально каждое событие приносит массу впечатлений, новый опыт. Представьте, когда молодость проходит в театре, в окружении творческих людей, то жизнь каждый день играет яркими красками», — делится с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Екатерина.

Фото: [ Пресс-служба «МосОблДрамы» ]

Эльдар Зверев — выпускник актерского факультета ГИТИСа, полюбился совсем юному подмосковному зрителю в спектакле «Незнайка из цветочного города», молодой аудитории в песне ледяного безмолвия «Легенда о Волке» по повести Джека Лондона, а ценителям театрального искусства в комедиях «Доходное место» и «В ожидании джаза».

Актер отмечает, что для него молодость — это время для того, чтобы набираться опыта, учиться у артистов с большим стажем, впитывать полезную информацию от режиссеров.

«Как смотрит на мир молодой актер? Думаю, более взрослым взглядом, чем ровесники. Мы подмечаем каждую деталь в человеке, природе, животных. Каждый день приносит новые открытия», — рассказывает Эльдар.

Не «мечтать», а «стремиться»

Театр становится для молодых актеров вторым домом, где они могут смотреть на мир через творческую призму, изучать его и постоянно совершенствовать профессиональные навыки.

Как отмечает 20-летняя актриса Алла Ружина, театр учит лучше понимать других людей, обучает постоянному самоконтролю разума и тела.

«Когда ты выходишь на сцену, то твое внимание распределяется на партнеров, декорации, свет – ты всегда должен быть включен. Не знаю, как остальные, но я мечтаю так работать без устали. Как бы сложно ни было, хочется вновь и вновь приходить в театр, заниматься любимым делом», — делится Алла.

Фото: [ Пресс-служба «МосОблДрамы» ]

Молодые актеры находятся в постоянных репетициях, творческих поисках, а также не перестают изучать психологию человеческих взаимоотношений и классику нашей драматурги. Как отмечают сами артисты, они очень любят читать и буквально погружаться в литературу.

«Я очень хочу раскрывать не героев, а русских авторов, таких, как Антон Павлович Чехов, Федор Михайлович Достоевский. Всегда хочется нашей классики, исследования русской души, природы внутреннего мира героев, их взаимоотношений», — рассказывает актриса Екатерина Якупова.

Актеры не любят слово «мечтать», а заменяют его на «стремиться». Каждый день они проявляют силу воли, невероятное трудолюбие и преданность профессии.

«К чему всегда стремится молодой театральный актер? К большим и ярким ролям в спектаклях, герои которых многогранны. Ты с интересом погружаешься в личность персонажа и его жизнь. Это новая, неповторимая реальность. И тем она завораживает. И еще молодой актер задумывается о ролях в кино, как о еще одном витке развития творческой карьеры», — делится целями актер Иван Николаев.

В прошлом году состав труппы «МосОблДрамы» увеличился – частью творческого коллектива стали 12 молодых и талантливых актеров. В этом году кастинг состоится уж скоро, в адрес художественного руководителя театра поступило свыше 400 заявок со всей страны.

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