«Местные знают, что там мишка стоит»: как подмосковные лесничие креативно благоустраивают родники

Лесные родники – места притяжения жителей Подмосковья и гостей региона. Удобные подходы к ключам с чистой водой обеспечивают комфортное и безопасное их использование. В этом году благоустроили еще четыре родника, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Сотрудники лесной охраны регулярно следят за состоянием природных источников и поддерживают их в порядке и чистоте.

ГОРОДОК СКАЗОК

Родники благоустроили на территории Ступинского и Сергиево-Посадского лесничеств. К ним расчистили дорожки, убрали сухие ветки. Программа «Родники Подмосковья» реализуется в регионе с 2017 года, и сейчас на контроле у инспекторов лесоохраны почти 80 источников. Вода в них пригодна для питья и безопасна. К самым известным ключам, бьющим из-под земли, приезжают поклониться как иконам – вода в них освящена, а сам источник нередко носит имя какого-нибудь известного православного святого. Например, «Талеж» в Чехове носит имя св. Давида, в Сергиевом Посаде есть источник Святого Духа Утешителя, а в Звенигороде популярен родник преподобного Саввы Сторожевского.

Благоустроенные лесные родники привлекают не только возможностью утолить жажду летним днем, но и тем, что они устроены в красивейших местах Подмосковья: в нетронутых лесах на востоке Подмосковья в Шатуре или в Звенигороде – рядом с этим городом выбирал пейзажи для съемок режиссер Андрей Тарковский.

Фото: [ Денис Трудников ]

Обычно работы у родника носят утилитарный характер: возле источника должно быть чисто, подход к воде – удобен и безопасен. Но иногда территория у воды становится больше похожа на детскую площадку или городок сказок. Это заслуга неравнодушных работников Комлесхоза, которые в свободное от работы время мастерят кормушки для птиц, лавочки, качели. А иногда замахиваются и на настоящую деревянную скульптуру!

Такие уникальные родники есть в Шатурском лесничестве. Участковый государственный инспектор по охране леса Андрей Герасимов уже и не помнит, сколько родников украсил своими руками. Для него это не работа, а творческая отдушина.

КТО ПОПАЛО НЕ ХОДИТ

Андрей рассказал «Подмосковье cегодня», как рождаются его работы.

– Как к вам приходят творческие идеи?

– Увидишь в лесу какую-нибудь корягу – и сразу мысли: «Что бы из нее сделать?» Вот и несу в мастерскую.

– Это ж сколько километров приходится дерево на себе нести?

– А я парень спортивный, мне не трудно. К тому же закон разрешает собирать в лесу только валежины – упавшие деревья, а сухая древесина раза в три легче живой. У меня дома небольшая мастерская, ее еще отец обустраивал. Инструмент тоже имеется. Вечером придешь с работы – и туда. Сидишь, фантазируешь, глядя на корягу: что из нее можно сделать? Так появились перила в экостиле у родника возле деревни Новосидориха, это в Кривандинском участковом лесничестве.

– Там же и скульптура медведя в полный рост. Это тоже ваше творение?

– Да, мое. Косолапого я вырезал почти неделю. Потом еще покрыл пропиткой, чтобы дождь и снег ему были не страшны. А под конец прошелся паяльной лампой, чтобы выделить некоторые участки цветом.

– Грибники в обморок не падают, увидев в лесу вашего медведя?

– Все только добрые слова говорят. Местные знают, что там мишка у родника стоит. А еще качели для детей, лавочка для отдыха, кормушка для птиц и белок.

– Вандалы не покушались еще?

– У родников обычно публика особая, кто попало не ходит. Так что не шалят. Конечно, время от времени приходится что-то подправлять. У Власовского родника обычно дверца проседает после зимы от снега и наледи. Иногда ступени спуска нужно подровнять – это мы все делаем вместе с коллегами-лесничими. Но даже если что-то и сломают хулиганы, то мы сделаем новое, еще лучше.

это интересно

В старину существовало поверье, что, напившись родниковой воды, человек способен почерпнуть силу самой матери-земли.

Справка

Ближайший к вам родник можно найти здесь