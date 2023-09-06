«Мне будет очень стыдно»: штабной сержант оставил жену и двоих детей ради сражений на передовой

Штабная работа может гарантировать безопасность: на передовую не отправят, можно спать спокойно. Но такие условия не устроили Сергея Франко. Он долго пытался вписать свое имя в списки тех, кого повезут на фронт.

Будущий сержант вырос в Казахстане, в пригороде Астаны. Там он учился в школе до 2001-го года, а когда стукнуло 14 лет, с родителями переехал в Россию к бабушке. Примерно в это же время, за год до переезда семьи Франко, в Нижний Новгород перебралась семья Зинаиды, девушки, которая тоже жила в Казахстане.

Судьбоносная встреча

«Это было совпадением, что мы с Сережей были земляками и перебрались в один и тот же город. Мы переехали на год раньше, но дом купили в поселке Доскино, где жила Сережина бабушка, и в один год поступили в школу №145: он в восьмой класс, я — в девятый. И так пошло: школьные годы, общая компания, много друзей. Мы гуляли, и Сережа стал моей первой любовью», — признается Зинаида.

Потом пути Зины и Сережи разошлись. Франко был самым старшим учеником в классе, и вместо выпускного он попал на срочную службу в армию. Друзья и девушка, с которой на тот момент встречался парень, его проводили. Провожала парня и Зинаида. Он звонил ей после распределения. Попал сначала в Ковров, а потом в Армению, Гюмри, и в итоге два года достойно служил Родине.

«Мы были просто друзьями, но списывались и созванивались. И встречать из армии я его тоже приехала, потому что девушка его не дождалась, и Сережа был свободным. Тут опять стали общаться, вспыхнули чувства, и школьная любовь расцвела с новой силой. А 23-го марта он пришел к моей маме и сказал: «Я ее забираю», — отмечает девушка в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мама Зины перечить не стала, молодые поженились.

Фото: [ из личного архива семьи Франко ]

«Это был его выбор»

Первое время после армии Сергей искал себя в разных профессиях, но потом подписал первый контракт с Минобороны. На тот момент в семье уже была дочка, ей было два года. На службе сержанта Франко все уважали, он был человеком слова и дела: выполнял свои обязанности и помогал другим.

«Начались командировки, учения, но это был его выбор. Как жена военнослужащего я воспринимала это нормально, и хотя было тяжело одной, за мужа чувствовала гордость. Самое страшное было отпустить его в Сирию, когда я осталась с маленьким ребенком на руках. Но муж часто звонил и рассказывал только хорошее, чтобы не расстраивать меня», — отмечает женщина.

И все же Сергей много чего насмотрелся в Сирии, потерял некоторых сослуживцев. Вернулся уже другим, но не мог выразить словами свои эмоции. Его часть перевели в Богучар: контракт уже заканчивался, поэтому решили ребенка из сада никуда не переводить и не переезжать. Солдат ездил каждые выходные из Воронежской области в Нижний Новгород к семье. В период этих разъездов у Франко родилась вторая девочка, и, когда закончился контракт, боец вернулся в Нижний Новгород.

Стремился на фронт

После возвращения Сергей работал в штабе, а потом началась спецоперация. Друг Франко первым уехал на СВО, а Сергея с его должностью отпускать не хотели. Когда же он добился назначения на фронт, то был самым счастливым человеком. У военного горели глаза: «Зин, я съезжу, а то мне будет очень стыдно, когда ребята поедут, а я — нет».

Фото: [ из личного архива семьи Франко ]

После Сирии Зинаида отпускала мужа со спокойной душой, только на перроне сердце екнуло. Тогда провожали 30 бойцов, и все вокруг улыбались, махали. Дочки скрасили папины проводы, улыбались и смеялись.

«Был самый лучший день, праздник, первое июня. Мы собрали все необходимое, как обычно, ведь это была не первая командировка. Плакать нельзя было, он сказал одно: «Береги себя и девочек, все будет хорошо, я обязательно вернусь к тебе на юбилей». Но когда подошло время садиться в поезд, екнуло в груди, прямо до боли. Но муж поцеловал крепко-крепко — и зашел в вагон», — вздыхает Франко.

Сергей сразу попал «за ленточку», где пробыл четыре месяца. За это время жена смогла только пять раз поговорить с любимым. Родные отправляли бойцу вещи и открытки, дочки писали трогательные письма. Но в день, когда на новых территориях заканчивался референдум о вступлении в состав России, экипаж Сергея расстреляли.

«Ребята двигались на самоходных машинах, и отстрелялась лишь одна из них. Муж сидел в заряженной, когда в него прилетел вражеский снаряд. Ребята погибли на месте, опознали всех только по тесту ДНК спустя полтора месяца», — горюет Зинаида.

Получилось, что жена и дочки не дождались своего бойца, и на юбилей супруги Сергею приехать не пришлось.

Ранее мы рассказывали, как десантник втайне от родных отправился на спецоперацию.