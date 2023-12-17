Московская область стала лидером в земельно-имущественных торгах, как удалось этого достичь?

Сегодня Подмосковье – ведущий регион, где впервые в России реализована схема централизации земельно-имущественных торгов. Он занимает лидирующие позиции по переводу торгов в «цифру», сообщают в Комитете по конкурентной политике Московской области. Рассказываем, как совершенствовали в регионе земельно-имущественные торги и как помогает этому соглашение с Федеральной антимонопольной службой России.

ДОРОГА К СОВЕРШЕНСТВУ

Еще десять лет назад Подмосковье состояло из 36 городских округов, 36 муниципальных районов, 111 городских поселений и 177 сельских поселений. Для земельно-имущественных торгов это значило 360 организаторов торгов, огромное количество правил и требований к организации и проведению торгов, а также разрозненных публикаций.

Обычный обыватель не знал ни о возможности приобретения имущества на торгах у органов власти, ни о том, где найти такие торги и как принять в них участие.

«Перед Комитетом по конкурентной политике Московской области стояла непростая задача – усовершенствовать земельно-имущественные торги в регионе и ответить на вопросы граждан и представителей бизнеса», – рассказали в пресс-службе комитета.

По решению правительства Московской области было создано подведомственное комитету учреждение ГКУ МО «Региональный центр торгов» (ГКУ «РЦТ»). Оно взяло на себя работу по решению целого спектра важных задач.

ПОД ЕДИНЫМ КРЫЛОМ

Для начала Региональному центру торгов нужно было централизовать многообразие торгов в муниципальных образованиях региона. Так родилась идея создания одного организатора – «Единый портал торгов Московской области».

Чтобы реализовать эту задумку, было заключено Соглашение о взаимодействии между комитетом и ГКУ «РЦТ» и всеми органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области. Затем были разработаны и утверждены единые стандарты и правила организации и проведения земельно-имущественных торгов в регионе. Третьим шагом стало создание Единого портала торгов Московской области – ЕАСУЗ.

Применение «умного» планирования земельно-имущественных торгов помогло оптимально распределить объекты недвижимого имущества для реализации на торгах с целью их эффективного вовлечения в хозяйственный оборот, а также прогнозировать поступление неналоговых доходов в бюджеты.

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

В 2017 году впервые в Российской Федерации комитет и ГКУ «РЦТ» самостоятельно разработали и внедрили систему планирования земельно-имущественных торгов на уровне региона, что дало возможность с каждым годом увеличивать показатели эффективности реализации недвижимого имущества.

Три года спустя были пересмотрены подходы к планированию земельно-имущественных торгов, внесены необходимые изменения. В результате количество ежегодно публикуемых торгов увеличилось с 2000 до 4000 лотов в год, итоговые цены на торгах выросли в 2,4 раза.

ДА БУДЕТ ЦИФРА!

Наш регион стал первопроходцем и в области применения цифровых технологий в организации и проведении земельно-имущественных торгов. Первые торги в электронной форме состоялись в регионе в 2015 году, а уже в 2019 году 60% видов торгов проводилось в цифровом формате по водопользованию, недропользованию и другим направлениям.

Перевод в цифру давался нелегко. Мешали как административные барьеры, отсутствие нормативно-правового регулирования, так и недопонимание граждан и бизнеса. В 2020 году Московская область рискнула и первой в России в рамках пилотного проекта организовала и провела торги под личное подсобное хозяйство и индивидуальное жилищное строительство для граждан в электронной форме.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) в рамках соглашения от 2 октября 2018 года о взаимодействии с правительством Московской области поддержала данную инициативу.

Поэтапная цифровизация процессов земельно-имущественных торгов привела к осуществлению регионального проекта «Суперсервис». Сегодня он позволяет получить недвижимое имущество на торгах еще проще, быстрей и эффективней.