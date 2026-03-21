Московский код: составлен список слов, выдающих приезжего в российской столице

Столичные жители раскрыли лингвистические секреты, которые позволяют безошибочно отличить коренного москвича от гостя столицы. Автор Дзен-канала «Беречь речь» составила перечень слов и выражений, чуждых, по мнению подписчиков, уроженцам Москвы.

Автор выделила восемь ключевых маркеров, которые, по мнению жителей столицы, выдают иногороднего.

«На районе» vs «В районе»

Первое, что бросается в глаза коренным жителям столицы, — это использование предлога «на» по отношению к району.

Как пишет автор канала, один из комментаторов эмоционально заметил: «Еще мы не говорим „на районе“ — это просто ужасно!!!».

В своей статье автор подчеркивает, что это правило относится не только к москвичам. По ее мнению, ошибка режет слух грамотным людям независимо от места проживания. Употребление предлога «на» в данном контексте некорректно, если речь идет о нахождении внутри района.

Вежливость в транспорте: «Сходите?» под запретом

Вопросы, которые задают пассажиры в общественном транспорте, также стали предметом лингвистического спора. По данным канала, москвичей раздражает некорректное употребление глаголов движения.

Автор публикации цитирует возмущенные комментарии:

«Не говорим „сходите?“ (это часто в транспорте слышно)!!! Надо спрашивать: „Вы выходите?“»

Второй комментатор добавляет к этому список глаголов-табу: «Еще одни иногородние говорят: „влезать или слезать“, имеется в виду транспорт».

Сама автор, размышляя об этом, признается, что раньше не прислушивалась к таким нюансам, но теперь будет обращать на них внимание, находя в глаголе «влезать» даже некоторую иронию: «Разве не напоминает это поездку в метро в час пик?».

Интерьер по-московски: не «зал», а «большая комната»

Еще один неожиданный маркер касается домашнего интерьера. Утверждает автор, ссылаясь на мнение коренных жителей: «А еще коренные москвичи никогда не говорят „зал“. В основном, гостиная или большая комната».

По мнению автора статьи, здесь проявляется четкое региональное различие. Она приводит пример из родного региона: в Ростовской области, откуда она родом, принято говорить «зал», в то время как москвичи используют «гостиная» или «большая комната».

Гастрономическая лексика: от пива до колбасы

Внимание москвичей не обошло стороной и продуктовую сферу.

Кружка vs Бокал. По поводу употребления этих слов автор публикации выражает сомнение: «Не знаю, насколько это верное наблюдение… Скорее, это зависит от способа подачи пенного напитка, а не от привычки».

Пакет vs Кулек. Как пишет автор канала, в Москве предпочитают говорить «пакет». Она предполагает, что речь идет о тонком полиэтиленовом пакете, который в регионах часто называют кульком, но оставляет возможность для уточнения в комментариях.

Палка vs Батон колбасы. Сама автор признается, что эта тема вызвала у нее удивление. Цитируя читателя («Москвичи никогда не говорят — палка колбасы. Говорят — батон колбасы»), она отмечает: «Честно сказать, у меня „батон колбасы“ вызывает куда большее удивление. У нас так не говорят, а вот „палка колбасы“ мне знакома».

Отношения и сон: особенности общения

Два последних наблюдения касаются семейных и бытовых тем.

Как заявляет автор публикации, москвичи не используют эвфемизмы, когда речь идет о сне. Один из комментаторов поделился наблюдением: «Еще москвичи не говорят про спящего родственника, отвечая по телефону — „он отдыхает“. Говорят, что он спит».

Автор канала с теплотой воспринимает это наблюдение, отмечая, что глагол «отдыхать» в значении «спать» кажется ей идеальным описанием дневного отдыха.

Наконец, в комментариях был поднят вопрос о семейном обращении. По данным канала, москвичи не используют уменьшительно-ласкательные формы «братишка» и «сестренка», предпочитая строгие «брат» и «сестра». Правда, тут же последовало уточнение: «"Братик и сестричка» тоже говорили всегда. Про маленьких».

В завершение автор статьи призывает читателей делиться своими наблюдениями в комментариях, обязательно указывая регион проживания, чтобы продолжить исследование языкового многообразия страны.