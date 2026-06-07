Белый дом отрицает, но врач настаивает: какие симптомы инсульта заметил у Трампа Адам Джеймс

Американский специалист по физиотерапии Адам Джеймс, который работает преимущественно с пожилыми людьми, заявил, что заметил у президента США Дональда Трампа признаки инсульта. Свои выводы он сделал на основе видеозаписи брифинга, проходившего в Овальном кабинете. Об этом пишет издание Daily Star, перевод материала опубликовал aif.ru.

По информации СМИ, само мероприятие, посвященное экологической политике и так называемому «чистому углю», состоялось в четверг, 4 июня. В брифинге приняли участие глава Белого дома, министр внутренних дел США Дуг Бургум, а также администратор Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин.

По данным СМИ, после того как президент обратился к журналистам, он предоставил слово Бургуму и Зелдину, а сам в это время откинулся на спинку своего кресла и, как показалось многим, закрыл глаза. Пользователи интернета тогда сделали вывод, что американский лидер просто задремал.

Однако врач Джеймс, посмотрев ту же запись, пришел к другому выводу и предположил, что у президента могли быть симптомы инсульта.

«Он перенес инсульт», — написал врач в своем аккаунте в соцсети, которая заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Как пояснил физиотерапевт, замеченные им у президента США изменения характерны для состояния, при котором снижается мышечный тонус на одной половине туловища. Врач также обратил внимание на то, что нижняя челюсть главы Белого дома смещена в правую сторону. По мнению специалиста, это может быть следствием опущения лицевых мышц.

Помимо этого, Джеймс затронул тему невнятной речи американского лидера. В этом он также усмотрел проявление одного из симптомов инсульта, который в медицине называют экспрессивной афазией — нарушением способности выражать мысли словами.

В публикации также подчеркивается, что и Белый дом, и личная медицинская команда президента США уже неоднократно отвергали все предположения о том, что Трамп мог перенести инсульт.

Ранее сообщалось, что Путин и глава делегации США на ПМЭФ обменялись приветами.